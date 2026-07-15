Sabotaj cu bolovani pe calea ferată, la Constanța. Siguranța pasagerilor, pusă în pericol. Avertismentul CFR

Cale ferată. Foto ilustrativ DC News

Un nou bloc de beton a fost găsit pe șine, la Constanța, după ce un incident similar a avut loc și luna trecută.

Circulaţia feroviară a fost afectată, marţi, după ce între şinele de cale ferată, în apropierea staţiei CF Constanţa, a fost descoperit un obiect din beton care punea în pericol siguranţa traficului trenurilor, informează CFR Călători.

"O marcă de siguranță a fost descoperită marți, în jurul orei 14:10, în gabaritul căii ferate, pe diagonala 23-25, între Constanța Grupa Tehnică și intrarea în Stația CF Constanța, după ce mecanicul trenului R 8819, operat de CFR Călători, a semnalat prezența acesteia", transmite Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A.

Trenul se deplasa din Grupa Tehnică spre Stația CF Constanța, pentru gararea la linia 2, iar prezența obiectului a afectat temporar circulația feroviară pe firul II Constanța – Palas.

Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizată, iar un echipaj s-a deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor. La ora 14:35, obiectul a fost îndepărtat, iar gabaritul căii ferate a fost eliberat.

CFR avertizează: Incident grav care poate afecta siguranța circulației

Un incident similar a avut loc și luna trecută. Deși deocamdată nu este clar cine pune acești bolovani pe calea ferată, cert este că siguranța călătorilor este pusă în pericol, fapt recunoscut și de reprezentanții CFR. În plus, să nu uităm că ne aflăm în perioada estivală, iar trenurile din Constanța sunt pline cu turiști în aceste zile.

„Putem spune că este un incident grav care putea afecta siguranța circulației feroviare. Ar fi fost destul de grav dacă mecanicul trenului nu ar fi observat (n.r. blocul de beton)”, a transmis Bogdan Tănase, purtător de cuvânt CFR, la Digi24.

„Amplasarea unui astfel de obiect în gabaritul de circulație poate genera riscuri grave pentru siguranța trenurilor, a personalului feroviar și a călătorilor. Circumstanțele producerii incidentului și eventuala responsabilitate a persoanelor implicate urmează să fie stabilite de instituțiile competente”, se arată în comunicatul companiei.

Compania „condamnă ferm orice faptă care poate afecta infrastructura feroviară și siguranța circulației trenurilor” și reamintește că accesul persoanelor neautorizate în zona de siguranță a infrastructurii feroviare este interzis. De asemenea, reprezentanții CFR solicită semnalarea imediată, prin numărul unic de urgență 112, a oricărei situații care poate pune în pericol circulația feroviară.

Marca de siguranță este un element al infrastructurii feroviare care indică limita până la care materialul rulant poate staționa fără a afecta circulația pe o linie învecinată.

Nu este primul incident de acest fel

Amintim că un incident similar a mai avut loc recent în județul Constanța. În data de 18 iunie, un element din beton utilizat în infrastructura feroviară a fost așezat de persoane necunoscute pe calea ferată, în Gara Constanța, fiind lovit de un tren care circula dinspre Mangalia. Reprezentanții CFR avertizau și atunci că incidentul feroviar se putea solda cu urmări deosebit de grave, inclusiv cu deraierea unui tren.

"Persoane necunoscute au comis un act de vandalism, după ce au scos o marcă de siguranță - un element din beton utilizat în infrastructura feroviară - și au așezat-o pe calea ferată", au transmis atunci reprezentanții CFR Infrastructură Constanța.

De asemenea, pe 2 iulie, circulația feroviară în stația CF Năvodari a fost pusă în pericol după ce două persoane au tăiat cablurile de alimentare ale instalațiilor de macaz în încercarea de a le fura. Suspecții, doi tineri, au fost reținuți.