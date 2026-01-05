Trump cere „acces total” în Venezuela și amenință cu intervenții militare într-o altă țară.

Donald Trump a atacat, din nou, guvernul venezuelean și a cerut „acces deplin” la resursele naturale ale țării, inclusiv petrolul. Președintele american a amenințat cu noi atacuri dacă guvernul nu „se comportă corect”. Aceste declarații au fost făcute la bordul aeronavei Air Force One, în timp ce Trump se întorcea la Washington.



Donald Trump a zis că intervenția americană urmărește „pacea mondială”, deși amenințările sale cu intervenția rămân.

„Dacă nu se comportă corect, vom lansa un al doilea atac”, a avertizat președintele.

Va mai dura până vor fi alegeri în Venezuela

În ceea ce privește viitorul Venezuelei, Trump a zis că țara „se află în grija” Statelor Unite și a anunțat că figuri din guvernul său, precum secretarul de stat Marco Rubio, vor prelua frâiele țării pentru o perioadă nedeterminată. El a exclus posibilitatea unor alegeri imediate. A zis țara trebuie mai întâi să fie „reparată”.

Vicepreședinta executivă a chavismului, Delcy Rodriguez, a preluat deja funcția de președintă interimară și beneficiază de aprobarea guvernului nord-american. Cu toate acestea, Donald Trump i-a lansat un avertisment lui Rodriguez: „Dacă nu face ceea ce trebuie, va plăti un preț foarte mare, probabil mai mare decât Maduro”.

Donald Trump a lansat o amenințare la adresa guvernului columbian. El a sugerat posibilitatea trimiterii unei misiuni similare celei care l-a capturat pe Maduro în Caracas, pentru a interveni în Columbia.

„Și Columbia este foarte bolnavă”, a declarat. El a făcut referire la producția de cocaină din această țară.

În privința Mexicului, președintele american a reamintit oferta de a trimite trupe pentru a combate traficul de droguri, deși a recunoscut că președinta Claudia Sheinbaum a respins energic propunerea. El a invocat suveranitatea țării sale.

Referitor la Cuba, Trump a opinat că guvernul lui Miguel DIaz-Canel este „pe punctul de a cădea”, din cauza lipsei de venituri și a dependenței sale de petrolul venezuelean.

