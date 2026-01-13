Elon Musk le-a oferit iranienilor acces grauit la Starlink

Taxa de abonament la serviciul Starlink a fost anulată, astfel încât persoanele cu receptoare Starlink din Iran să poată accesa serviciul fără a plăti, au transmis Bloomberg și SkyNews.

Decizia lui Elon Musk a venit în contextul în care o pană de curent la internet din Iran a depășit pragul de cinci zile - lucru despre care v-am spus la 18.52.

Iranienii au putut astăzi să efectueze apeluri telefonice în străinătate pentru prima dată în ultimele zile, dar publicul larg a rămas izolat de lumea exterioară.