DCNews Stiri Elon Musk le-a oferit iranienilor acces grauit la Starlink
Data publicării: 22:26 13 Ian 2026

Elon Musk le-a oferit iranienilor acces grauit la Starlink
Autor: Ioan-Radu Gava

Foto: Agerpres / Elon Musk

SpaceX, compania lui Elon Musk, a oferit gratuit serviciul său de satelit Starlink în Iran.

 

Taxa de abonament la serviciul Starlink a fost anulată, astfel încât persoanele cu receptoare Starlink din Iran să poată accesa serviciul fără a plăti, au transmis Bloomberg și SkyNews.

Decizia lui Elon Musk a venit în contextul în care o pană de curent la internet din Iran a depășit pragul de cinci zile - lucru despre care v-am spus la 18.52.

Iranienii au putut astăzi să efectueze apeluri telefonice în străinătate pentru prima dată în ultimele zile, dar publicul larg a rămas izolat de lumea exterioară.

