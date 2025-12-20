€ 5.0896
Cuplu din Moldova, dezamăgit de cum e decorat Aeroportul Otopeni înainte de Crăciun. Comparație cu Aeroportul Chișinău. "Am ajuns în Europa..." - VIDEO
Data actualizării: 22:20 20 Dec 2025 | Data publicării: 22:12 20 Dec 2025

Cuplu din Moldova, dezamăgit de cum e decorat Aeroportul Otopeni înainte de Crăciun. Comparație cu Aeroportul Chișinău. "Am ajuns în Europa..." - VIDEO
Autor: Doinița Manic

aeroportul otopeni Imagine cu bradul din Aeroportul Otopeni. Foto: Captură video TikTok
 

Un cuplu de molodveni s-a arătat nemulțumit de felul cum arată Aeroportul Otopeni în preajma sărbătorilor de iarnă, în comparație cu Aeroportul Chișinău.    

Doi soți din Republica Moldova s-au declarat dezamăgiți de modul în care arată Aeroportul Otopeni în preajma sărbătorilor de iarnă. Cei doi au zburat împreună cu copiii lor de la Chișinău la București. Inițial au filmat în incinta Aeroportului Chișinău și au arătat frumoasele decorațiuni de acolo, postând apoi videoclipul pe TikTok. Ajunși la București au fost surprinși să vadă că sunt întâmpinați cu un brad sărăcăcios și fără alte decorațiuni de Crăciun.

VEZI ȘI: Curse anulate pe Aeroportul din Iaşi și zboruri redirecţionate către Otopeni şi Cluj din cauza ceții

"Aeroportul e foarte frumos. Haideți să vă arătăm pentru cei care nu ați văzut, nu ați fost aici. Așa arată", spune femeia pe filmare, arătând frumosele decorațiuni de pe tavanul Aeroportului Chișinău, dar și bradul impunător de acolo.

@lenuta_mardari #familiesoftiktok #zbor #primul ♬ sunet original - lenuta_mardari

"Am ajuns în București. Am ajuns în Europa... Și dacă v-am arătat atmosfera de sărbătoare de la Chișinău, haideți să v-o arătăm și pe asta de la București", au spus cei doi râzând, în timp ce arătau imagini cu un brad mai mic și mai sărăcăcios, aflat pe holul Aeroportului Otopeni.

"Și pe sus, să se vadă, comparație cu Moldova - Chișinău și București", a mai spus femeia pe filmare, făcând referire la faptul că pe Aeroportul Chișinău tot tavanul era plin de tot felul de decorațiuni care mai de care mai luminoase.

"Diferență între cer și pământ", spune soțul femeii.

@lenuta_mardari #zbor #familiesoftiktok ♬ sunet original - lenuta_mardari

