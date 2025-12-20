€ 5.0896
Curse anulate pe Aeroportul din Iaşi și zboruri redirecţionate către Otopeni şi Cluj din cauza ceții
Data actualizării: 14:48 20 Dec 2025 | Data publicării: 14:31 20 Dec 2025

Curse anulate pe Aeroportul din Iaşi și zboruri redirecţionate către Otopeni şi Cluj din cauza ceții
Autor: Andrei Itu

aeroport- pixabay Foto: Pixabay / aeroport
 

Traficul aerian este, din nou, afectat sâmbătă pe Aeroportul din Iaşi din cauza ceţii.

Două zboruri Ryanair de la Bruxelles şi Dublin nu au putut ateriza la Iaşi, din cauza ceții dense, şi au fost redirecţionate către aeroportul Otopeni. Zborul WizzAir care venea de la Larnaca s-a rotit de câteva ori deasupra Iaşiului, însă în cele din urmă s-a hotărât ca aeronava să aterizeze pe Aeroportul din Cluj-Napoca.

De asemenea, Cursa WizzAir Iaşi-Eindhoven, ce urma să decoleze la 11.55, a fost anulată, precum și zborurile TAROM Otopeni-Iaşi şi Iaşi-Otopeni.

Traficul aerian a fost perturbat pe Aeroportul din Iaşi și în cursul serii de vineri, din cauza ceții, mai multe zboruri fiind afectate.

Avertizare ANM de ceață densă în Iași

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă şi polei, valabile pe raza a 10 judeţe din Moldova şi Dobrogea, în următoarele ore.

Conform prognozei de specialitate, până la ora 17:00, în localităţi din judeţele Constanţa, Tulcea, Bacău, Botoşani, Suceava, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi şi Vaslui se va semnala ceaţă, iar vizibilitatea va fi redusă, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.

Acest fenomen va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului. Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore.

ANM, val de alerte meteo de Cod Galben de fenomene severe imediate - 20 decembrie. Ultimele informații de la meteorologi 

