Doar că reciclarea, de fapt, nu este prea eficientă. De ce? Pentru că plătim 50 de bani pentru orice sticlă, dar de cele mai multe ori nu primim banii înapoi. De ce? Pentru că… surpriză… automatele de reciclare nu funcționează! În orice caz, nu peste tot.

Cititorii DC News ne-au scris că nu și-au recuperat banii. Și să facem un calcul simplu. Dacă îți cumperi cinci sticle pe zi - apă minerală, vin, suc, bere etc - timp de o lună, plătești 75 de lei! Și nu îți primești banii înapoi!

„Încă un lucru făcut românește. În stilul nostru caracteristic. Am strâns toată luna sticlele și degeaba. Mi-am pierdut timpul pe la supermarketuri încercând să-mi obțin banii înapoi. Cei 50 de bani ni-i se rețin obligatoriu, dar când vine vorba să ne dea banii înapoi... te pun pe drumuri inutil! În ce țară trăim?! Chiar nu suntem în stare să facem un lucru bun cap coadă?! Măsura era foarte bună, dar dacă nu pui mijloace pentru ea, se alege praful! Ne-am săturat să fim prostiți”, a zis un cititor DC News.

„Am fost la automatele de preluare a ambalajelor, m-am dus cu un sac plin de sticle și doar pe jumătate din ele mi le-a luat aparatul. Cealaltă jumătate... mi-a dat-o înapoi. Efectiv aparatul mi le refuza, deși erau în regulă, aveau simbolul ambalaj cu garanție. Mi-am pierdut timpul băgând sticlele în aparat și degeaba. Nu știu de ce nu fac ceva cu aparatele acelea astfel încât să meargă pentru orice sticlă. Ne iau 50 de bani pe ambalaj, dar nu țin și containerele funcționale. Mi se pare ireal. Statul este primul la luat bani, dar când vine vorba să primim și noi bani - banii noștri - suntem efectiv descurajați. Cine are timp să se plimbe cu sacul cu sticlele prin toate magazinele până are noroc să dea de un aparat care funcționează? Este bătaie de joc să ne iei 50 de bani pentru fiecare sticlă cumpărată, iar șansa să-i primim înapoi este minimă. Gândiți-vă că sunt oameni cu salariul minim pe economie. Ei ce fac? Sunt condamnați să piardă 100 de lei pe lună degeaba! Că la suma aceasta se ajunge dacă îți cumperi cinci sticle pe zi și omul cumpără, că n-are încotro”, a mai spus un cititor DC News.

Alt cititor ne-a zis că: „Sunt pro reciclare, eram chiar mândru că și România a intrat în rândul lumii, dar suntem tratați... românește! Nu se poate să mă plimb între supermarketuri cu sacul de sticle pentru a recicla și să mă rog ca un aparat să funcționeze! Nu este vorba de bani, ci este vorba de un principiu. N-o să mai reciclez pentru că nu am timp să fac naveta între magazine. Vin obosit de la muncă și prefer să-mi consum timpul altfel. Ni s-a spus că prin returnarea ambalajelor, vom contribui la reducerea deșeurilor și la o Românie mai verde și că neparticiparea înseamnă pierderea garanției și o oportunitate ratată de a proteja mediul”... Fix pe dos. Dacă am fi respectați, am recicla”.

Sistemul Garanție-Returnare a fost lansat la data de 30 noiembrie 2023. Din acel moment, pentru băuturile comercializate în ambalaje primare nereutilizabile din PET, sticlă sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 litri și 3 litri, am început să plătim o garanție de 50 de bani la cumpărare. Acești bani ar fi trebuit să-i recuperăm atunci când returnăm ambalajul într-unul din punctele de returnare deschise la comercianții din toată țara. Doar că în teorie, lucrurile stau diferite și, de multe ori, românii rămân doar cu banii luați.

Este important de știut că doar ambalajele marcate cu simbolul SGR sunt eligibile pentru rambursarea de 50 de bani. Ambalajele fără acest simbol pot fi totuși returnate, dar în sistemul tradițional de colectare selectivă a ambalajelor.

