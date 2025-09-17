Fraudă cu vouchere SGR. Cum au încasat trei bucureșteni aproape 60.000 de lei

Trei persoane din București au înșelat sistemul Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), încasând aproape 60.000 de lei.

După ce au fost descoperiți de anchetatori, cele trei persoane au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției. Prin urmare, vor primi pedepse cu suspendare.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a sesizat Judecătoria Sectorului 1 București cu trei acorduri de recunoaștere a vinovăției. Este vorba despre infracțiuni de înșelăciune în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Procurorii au prezentat detalii despre modul în care cele trei persoane au procedat.

Ce scrie în acordurile de recuoaștere a vinovăției

”În acordurile de recunoaștere a vinovăției s-a reținut că în perioada august – septembrie 2024, cei trei inculpați, în prezent aflați sub măsura controlului judiciar, au falsificat prin contrafacere mai multe vouchere SGR (Sistemul de Garanție-Returnare) cu cod unic de bare/cod QR și, profitând de o lacună a sistemului informatic de evidență a încasării voucherelor, au prezentat mai multe serii de vouchere SGR cu cod unic de bare/cod QR, de 1.513 ori, apoi au pretins preschimbarea acestora în numerar, cunoscând că voucherele prezentate și-au pierdut valabilitatea ca urmare a utilizării lor la un alt punct de lucru al persoanei vătămate (lanț internațional de supermarketuri de tip discount), fiind produs un prejudiciu în cuantum total de 58.670 lei”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

Cele trei persoane au fost inițial arestați preventiv, ultlerior, față de aceștia a fost dispusă și prelungită măsura preventivă a controlului judiciar.

