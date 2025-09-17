Data actualizării: | Data publicării:

Fraudă cu vouchere SGR. Cum au încasat trei bucureșteni aproape 60.000 de lei

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
Sursă foto: Shutterstock
Sursă foto: Shutterstock

Trei persoane din București au înșelat sistemul Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), încasând aproape 60.000 de lei.

După ce au fost descoperiți de anchetatori, cele trei persoane au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției. Prin urmare, vor primi pedepse cu suspendare.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a sesizat Judecătoria Sectorului 1 București cu trei acorduri de recunoaștere a vinovăției. Este vorba despre infracțiuni de înșelăciune în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Procurorii au prezentat detalii despre modul în care cele trei persoane au procedat.

Ce scrie în acordurile de recuoaștere a vinovăției

”În acordurile de recunoaștere a vinovăției s-a reținut că în perioada august – septembrie 2024, cei trei inculpați, în prezent aflați sub măsura controlului judiciar, au falsificat prin contrafacere mai multe vouchere SGR (Sistemul de Garanție-Returnare) cu cod unic de bare/cod QR și, profitând de o lacună a sistemului informatic de evidență a încasării voucherelor, au prezentat mai multe serii de vouchere SGR cu cod unic de bare/cod QR, de 1.513 ori, apoi au pretins preschimbarea acestora în numerar, cunoscând că voucherele prezentate și-au pierdut valabilitatea ca urmare a utilizării lor la un alt punct de lucru al persoanei vătămate (lanț internațional de supermarketuri de tip discount), fiind produs un prejudiciu în cuantum total de 58.670 lei”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

Cele trei persoane au fost inițial arestați preventiv, ultlerior, față de aceștia a fost dispusă și prelungită măsura preventivă a controlului judiciar.

Vezi și - Eroare care te poate ”țepui” atunci când reciclezi PET-uri SGR: Întrece orice imaginație ce s-a întâmplat - FOTO

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
CCR admite că legea sesizată de Nicușor Dan este neconstituțională
17 sep 2025, 17:53
Fraudă cu vouchere SGR. Cum au încasat trei bucureșteni aproape 60.000 de lei
17 sep 2025, 17:35
Condamnarea fostului şef al CNAS Lucian Duţă, suspendată de Înalta Curte. Va fi eliberat din închisoare
17 sep 2025, 16:46
Descoperire macabră în Sacoşu Mare: Fragmente osoase, aparent umane, găsite într-o baltă cu peşti
16 sep 2025, 23:13
Judecătoarea Adriana Stoicescu, supravegheată video și audio după o singură discuție, în 2019, cu Călin Georgescu. Procurorii i-au dat un ”rol fundamental”
16 sep 2025, 18:44
Statutul funcționarilor publici. Decizia CCR răstoarnă tot: A fost admisă cererea de neconstituționalitate
16 sep 2025, 16:30
ParintiSiPitici.ro
Un profesor Harvard explică cele trei reguli pe care orice părinte trebuie să le urmeze dacă vrea să își crească copilul fericit și cu valori puternice
17 sep 2025, 19:40
Horațiu Potra face demersuri pentru a obține azil politic în Rusia. Anunțul procurorului general
16 sep 2025, 12:15
Procurorul general, anunț după ce Georgescu a fost trimis în judecată. Cum și-a băgat Rusia coada în alegeri
16 sep 2025, 11:26
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Horațiu Potra, coinculpat / Update: Comunicatul PICCJ
16 sep 2025, 10:56
DNA: Fost director al Aeroportului Timișoara, trimis în judecată pentru abuz în serviciu
15 sep 2025, 12:27
Bătaie între interlopi la Craiova, soldată cu un mort și mai mulți răniți / Update
13 sep 2025, 13:35
Refugiaţii ucraineni protejați de România au devenit călăuze. Aduc ilegal alți migranți în România
13 sep 2025, 10:41
O angajată a Poștei Române, bolnavă de cancer în stadiu terminal, și-a însușit 220.000 de euro din titluri de stat ca să-și ajute fiul
12 sep 2025, 15:27
Andrei Caramitru, prima reacție după ce s-ar fi deschis dosar penal pe numele său
11 sep 2025, 22:45
Nicușor Dan anunță o evaluare temeinică a șefilor parchetelor
11 sep 2025, 16:55
Flagrant DNA. A fost prins în timp ce primea 60.000 de euro. Ceruse 180.000 de euro/ Ce a promis în schimb
11 sep 2025, 15:56
Decizie definitivă pentru Călin Georgescu
11 sep 2025, 15:02
Percheziţii la o companie aeriană. Prejudiciul se ridică la 12 milioane lei / Update: Reacția companiei „Fly Lili”
10 sep 2025, 15:42
Fostul adjunct SIS din Republica Moldova, reținut de DIICOT pentru trădare — surse
09 sep 2025, 18:04
Percheziții DNA la ELCEN. Directorul general și directorul comercial, sub control judiciar. Ultimele informații
09 sep 2025, 12:26
Un poliţist în timpul liber a intervenit când a văzut o femeie ameninţată cu moartea într-un parc din Capitală
07 sep 2025, 21:48
Polițiștii din Tulcea și Constanța au descins în Delta Dunării. Operațiune împotriva pescuitului ilegal (POZE)
07 sep 2025, 12:28
Un bărbat condamnat pentru tentativă de omor, prins de polițiști pe Aeroportul Iași cu acte false
06 sep 2025, 21:48
Un copil, răpit din București de sub ochii mamei, a fost dus în Italia de tatăl său, fost militar american. Operațiunea l-a costat 40.000 de euro
04 sep 2025, 18:36
Judecătorii ÎCCJ sesizează CCR pe modificarea legii pensiilor magistraților
04 sep 2025, 16:58
DNA a reținut cinci persoane în dosarul mașinilor second-hand de lux. Fraudă din TVA de peste 96 de milioane de lei
04 sep 2025, 16:53
Decizia Curții de Justiție a UE care schimbă regulile extrădării între statele membre
04 sep 2025, 16:36
ÎCCJ sesizează CCR pe reforma pensiilor speciale
04 sep 2025, 14:19
DNA, percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul de peste 90 de milioane de lei. Precizările procurorilor
03 sep 2025, 09:44
Mamă și bebeluș de cinci luni, de negăsit de o săptămână. Poliția a început căutările
02 sep 2025, 23:38
Marian Vanghelie neagă că ar fi agresat-o pe Oana Mizil: Nici nu era acasă. M-am certat cu soacră-mea
02 sep 2025, 20:06
Proiectul reformei pensiilor speciale: Premierul și ministrul Justiției resping ideea unui atac la adresa magistraților
01 sep 2025, 22:04
Marian Vanghelie, ordin de protecție după ce și-a amenințat fosta soție și pe mama acesteia
01 sep 2025, 19:18
Lege mai dură la volan! Robert Cazanciuc: Șoferii care ucid și părăsesc victimele să nu mai scape cu suspendare
01 sep 2025, 18:10
CSM îi face iresponsabili pe guvernanți și susține că vor să distragă atenția de la problemele economice
01 sep 2025, 17:19
Activitate suspendată pe termen nedeterminat la Tribunalul Caraș-Severin. Protest față de proiectul privind modificarea pensiilor
28 aug 2025, 11:56
Reformele inițiate de Bolojan provoacă proteste ale magistraților. Avocatul Toni Neacșu explică mărul discordiei
27 aug 2025, 19:08
Conflict periculos în Galați: Agresor imobilizat cu gloanțe neletale după ce a amenințat polițiștii
27 aug 2025, 15:20
Magistraților le este interzis, prin lege, să facă grevă. Consiliera lui Bolojan intră dur în magistrații care susțin că independența ține de valoarea salariului
27 aug 2025, 08:49
Decizia justiției în cazul lui Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale
26 aug 2025, 16:16
Proiectul privind pensiile magistraților blochează Parchete și instanțe/ Procurorii bucureșteni și Curtea de Apel București își suspendă activitatea/ Blocaj și-n țară
26 aug 2025, 13:04
Polițiștii din Piatra-Neamț au prins un fugar urmărit internațional pentru infracțiuni comise în Austria
26 aug 2025, 13:08
România U16 feminin rămâne în elita baschetului european: Locul 9 la Eurobasket
24 aug 2025, 16:02
Conflict aprins între angajați români și străini. Poliția a intervenit de urgență
23 aug 2025, 21:22
Un fost complice al lui Emil Gânj a fost prins în Germania
23 aug 2025, 12:48
Deces în magistratură, mesajul CSM. A murit la doar 52 de ani/ ”Băi, ați nenorocit magistratura”
22 aug 2025, 21:17
Parchetele se iau la ”trântă” cu Stelian Ion în dosarul Nordis
22 aug 2025, 20:08
Unul dintre cei mai căutați infractori la nivel internațional va fi readus în România. Pentru ce a fost condamnat
22 aug 2025, 08:37
De ce au fost puși în libertate mercenarii lui Potra, la cererea procurorilor
21 aug 2025, 19:38
Anunțul Poliției despre cetățeanul turc care a tras șase focuri de armă în Centrul Vechi. Ce a făcut în 13 august
21 aug 2025, 17:08
Înalta Curte, mesaj dur către Guvernul Bolojan: Tăierea pensiilor nu lovește în magistrați, ci în independența justiției
21 aug 2025, 15:34
Cele mai noi știri
acum 6 minute
Cum poate educația să transforme România într-un hub al inovației? Senatorul Irineu Darău propune reforme mari în ministere
acum 19 minute
Noile terapii pentru cancer care prelungesc viața pacienților. Dr. Lucia Stănculeanu explică - VIDEO
acum 22 de minute
Decizii inevitabile pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
acum 23 de minute
Meciurile serii în Champions League: Bayern - Chelsea și Ajax - Inter / Live score
acum 42 de minute
Ministrul Apărării, declarații de ultimă oră, după exerciţiul cu rezervişti din Sibiu şi Mureş
acum 45 de minute
Minoră de 13 ani, violată de un vecin. Bărbatul o invitase să-i dea un pahar cu apă
acum 1 ora 3 minute
Descinderi în Germania. Mai mulți militari și un polițist sunt acuzați că fac parte dintr-un grup armat de extremă dreapta
acum 1 ora 6 minute
Escrocherie de 235.000 de lei: Cum a păcălit un tânăr de 29 de ani o femeie de 45
Cele mai citite știri
pe 16 Septembrie 2025
Eclipsă de Soare, pe 21 septembrie. Patru zodii își pot schimba destinul
pe 16 Septembrie 2025
„Am primit amenințări cu moartea pentru mine și fiul meu”. Mircea Badea, decizie radicală
pe 16 Septembrie 2025
SONDAJ despre Nicușor Dan și Oana Țoiu. Procent greu pentru președinte și oamenii lui
acum 6 ore 54 minute
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
pe 16 Septembrie 2025
Tyler Robinson a spus de ce l-a omorât pe Charlie Kirk
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel