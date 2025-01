”50 de bani sunt 50 de bani”: Când SGR-ul aplicat dă rateuri și toți știu. Cum ești țepuit, deși te supui, fără comentarii, regulilor

Am trecut printr-o astfel de eroare. Am cumpărat o doză de suc de la un hypermarket, prețul fiind 5,90 lei plus garanția de reciclare de 50 de bani. După ce doza a fost consumată, fiind în apropierea magazinului, m-am gândit să o și reciclez, la aparatul de reciclare aflat în incinta hypermarketului, pentru a mi se înapoia cei 50 de bani, pentru că ”50 de bani sunt 50 de bani”, vorbă de președinte.

Acum apare surpriza halucinantă!

Iar acum apare surpriza! Am introdus recipientul de mai multe ori în aparatul de reciclare, fără succes. Motivul? ”Nu recunoaște recipientul”, menționând: ”codul de bare nu poate fi citit”.

Dar cum de nu poate fi citit codul de bare? La casa de marcat a hypermarketului, dar și la aparatele unde se verifică prețurile, codul de bare de la doza de suc a putut fi citit.

FOTO 1 - Codul de bare recunoscut de hypermarket:

FOTO 2 - Codul de bare nu este recunoscut de aparatul de reciclare aflat în incinta hypermarketului de unde, teoretic, îți iei garanția de 50 de bani înapoi:

Constatând situația, am întrebat reprezentanții hypermarketului, dacă știu despre această problemă. Mi s-a comunicat, de la Ghișeul de informații, că această chestiune ”este cunoscută și se va remedia”.

Dacă este cunoscută situația, cine este responsabil de o astfel de eroare? Când produsul a fost vândut, a fost reținută în plus suma de 50 de bani, dar, când să fie recuperată, eticheta aplicată special și în vederea returnării se pare că dă erori, care vor fi remediate, cândva, fără vinovați și fără alte compensații.

Aceeași situație a fost transmisă pe adresa redacției de mai mulți români care au cumpărat produse supuse Sistemului de Garanție-Returnare, respectiv au costat mai mult cu 50 de bani/pet, de la un celebru supermarket unde primesc reduceri în funcție de numărul de produse cumpărate. Ei au remarcat că, deși exista o etichetă aplicată care cuprindea inclusiv semnul de SGR, recipientele nu au putut fi returnate. Întrebând despre această situație, au fost trimiși la magazinul de unde au cumpărat.

Citește și - Câți bani a câștigat o mamă singură, care a reciclat PET-uri goale primite de la pelerinii aflați la Sf. Parascheva

Citește și - Exclusiv: Câți bani face pe zi un ”vânător” de PET-uri. Mărturie cu secretele din spatele unei ”afaceri” fenomen în România

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News