Câți bani a câștigat o mamă singură, care a reciclat PET-uri goale primite de la pelerinii aflați la Sf. Parascheva

Citește și articolul - Nu o să îți vină să crezi câți bani face pe zi un ”vânător” de PET-uri. Mărturie cu secretele din spatele unei ”afaceri” fenomen în România

Este vorba despre Alina, o mamă din Iași, care își crește singură copilul de 12 ani. Dar aceasta a găsit o modalitate inedită de a face față temporar greutăților financiare, chiar în timpul pelerinajului de la Sfânta Parascheva. În contextul în care au participat peste 250.000 de pelerini, pe parcursul mai multor zile, Alina a început să adune PET-uri, sticle și doze de la credincioși. Apoi le-a dus la centrele de reciclare pentru a obține garanția de 50 de bani.

De la începutul pelerinajului de Sfânta Parascheva, respectiv 8 octombrie 2024, Alina a fost prezentă, dis-de-dimineață până în noapte, pe străzile unde este rândul de credincioși și a strâns sticlele reciclabile.

”De câteva zile vin la coada de la Sfânta Parascheva și adun sticle, doze”

”De câteva zile vin la coada de la Sfânta Parascheva și adun sticle, doze, ce se poate returna pentru cei 50 de bani. Am nevoie de bani ca să îmi îngrijesc copilul, deoarece sunt singură. Este greu, nu am ce să zic, dar trebuie să pun ceva de mâncare pe masă. Am învățat să mă descurc singură toată viața, m-am despărțit de soț în urmă cu câțiva ani, e mai bine așa, deoarece aveam numai probleme cu el. Mi-am luat copilul și am plecat unde am găsit și eu să stau, însă nu am renunțat la el, nici nu am vrut să mă gândesc la asta”, a relatat Alina.

Alina vrea să îi asigure un trai mai bun, dar îi este greu să găsească un job, mai ales că își crește copilul singură.

”Băiatul meu are 12 ani, este la școală, am doar eu grijă de el, nu mai am pe nimeni”

”Băiatul meu are 12 ani, este la școală, am doar eu grijă de el, nu mai am pe nimeni, însă ne-am învățat așa, să ne descurcăm, și sunt sigură că odată ce va crește, își va ajuta mama. Vreau ca el să aibă ce mânca, să poată merge la școală, să nu fie ca mine, cu 4 clase. Oamenii sunt răi în ziua de azi, să nu râdă copiii de băiatul meu, la școală, deoarece mama sa adună sticle pe stradă”, a mai spus femeia de 37 de ani.

Citește și articolul - Ei sunt cei care fac bani din ambalajele SGR. Cât câștigi într-o zi dacă le colectezi

”Decât să cerșesc sau să fur, am ales să strâng sticle”. Suma câștigată

Alina a declarat că a reușit să adune peste 300 de sticle pe zi. Practic, dacă înmulțim cu 50 de bani rezultă că a reușit să câștige cel puțin 150 de lei pe zi.

”Decât să cerșesc sau să fur, am ales să strâng sticle. Am lucrat un timp la spălat vase și la făcut curățenie, doar că după ce am rămas singură, trebuia să am grijă de copil. Este și greu să mă angajez, deoarece am doar 4 clase, dar măcar aș fi învățat să scriu bine și să socotesc, așa m-aș fi putut angaja la un magazin. Pot să mă descurc, am alocația de la băiat, mai găsesc să merg la treabă uneori sau mai adun sticle. Păi, într-o zi, aici am reușit să strâng undeva la 300 și ceva de sticle, și așa, lumea le aruncă la gunoi”, a mai declarat Alina, pentru Bună Ziua Iași.

Citește și articolul - Minunile Sfintei Cuvioase Parascheva. Mărturii emoționante

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News