Ei sunt cei care fac bani din ambalajele SGR. Cât câștigi într-o zi dacă le colectezi

Am vrut să oferim o perspectivă diferită asupra fenomenului vorbind cu cei care profită de colectare, într-un reportaj exclusiv DC News TV. Am vizitat trei locații diferite din București, unde am discutat cu cei întâlniți. Prima oară am dat de un tânăr care, după ce ne-a divulgat câți bani face în fiecare zi, ne-a mărturisit că este o muncă de cursă lungă.

În următorul loc am discutat cu un „profesionist” al muncii de colectat ambalaje cu garanție. Acesta a explicat cum sistemul nu poate fi păcălit, dar și care sunt lacunele automatelor RetuRO.

În final, am aflat și miza întregii povești cu colectarea, expusă de un angajat care se ocupă de mentenanța aparatelor ReturRO. Toate acestea pot fi văzute în reportajul exclusiv al DC News TV.

