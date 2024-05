Mihai Trăistariu, interviu pentru RADIO DCNEWS. A dat cărțile pe față privind scandalul cu Eurovision 2024

Mihai Trăistariu: Am sărit și eu calul de câteva ori/Lumea e interesată când e ceva rău

Mihai Trăistariu a acordat un interviu în exclusivitate pentru RADIO DCNEWS unde a vorbit despre Eurovision 2024. Aceasta este prima parte a interviului.

Eurovision reflectă foarte bine showbiz-ul anului 2024

"Eu sunt fan Eurovision de 20 de ani. Urmăresc toate edițiile, chiar dacă sunt sau nu acolo. Am și participat de 11 ori în finala românească. Sunt foarte ancorat în fenomen, cunosc tot ce se întâmplă acolo. Am văzut și cum s-a schimbat concursul de-a lungul timpului. S-a schimbat în bine cumva, pentru că sound-ul muzical se modernizează, nu poți să rămâi cu melodii băbăcioase, să zic așa, melodii vechi, însă nu aici e problema. Problema e introducerea votului publicului, care nu exista la început. În anii '50, mai exact în 1956, când s-a lansat Eurovision, era doar juriul, iar concursul era de creație muzicală și atunci conta doar melodia, textul, linia melodică. În timp, după 20-30 de ani, au introdus și votul publicului (50% cu 50%), și atunci publicul vrea și un pic de spectacol, un pic de show, ceva inedit, extravagant. În ultimii ani s-a exagerat un pic, în sensul că oamenii vin chiar și cu nebunii pe scenă. Acum am avut artiști goi-pușcă, Irlanda a venit cu draci, cu vârcolacul, și-a pus coarne în cap", a spus Mihai Trăistariu.

"Câștigătorul a declarat că nu e nici fată, nici băiat, a venit cu fustița pe scenă, deci s-a transformat totul destul de aiurea, deși arta, în general, necesită o liberă exprimare. Și atunci, vii cu ce crezi tu pe scenă", a adăugat acesta.

Interviul complet poate fi găsit pe RADIO DCNEWS:

https://www.radiodcnews.ro/mihai-traistariu-intervine-in-scandalul-eurovision--aceasta-competitie-reflecta-foarte-bine-showbiz-ul-anului-2024_10767.html

