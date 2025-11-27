Ludovic Orban, anunț despre revenirea în PNL: "Am discutat cu Ilie Bolojan"

Liderul partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a confirmat faptul că intenționează să revină în PNL. El a declarat că a vorbit deja cu preşedintele PNL, Ilie Bolojan, existând "deschidere de ambele părţi".

"Am discutat, a rămas că vom continua discuţia. Pot să vă spun că există deschidere de ambele părţi (...) Nici eu, nici preşedintele PNL nu puteam să angajăm partidul atâta timp cât nu discutăm şi cu colegii noştri. Ce pot să vă spun este că există o deschidere, un respect reciproc şi o apreciere reciprocă", a afirmat Orban, joi, într-o conferinţă de presă, transmite Agerpres.

Ludovic Orban, despre relația cu Nicușor Dan

Întrebat dacă a mai discutat cu preşedintele Nicuşor Dan după ce a plecat de la Palatul Cotroceni, Orban a infirmat.

"Dar asta nu înseamnă că nu voi face exact ceea ce am spus. Eu l-am susţinut pe Nicuşor Dan, l-am susţinut pentru că, alături de toţi românii care cred în democraţie, toţi românii care au votat cu Nicuşor Dan, aşteptăm de la el să facă lucrurile pentru care l-am sprijinit şi că voi fi alături de el în toate măsurile pe care le va lua ca şi preşedinte în direcţia aşteptărilor noastre şi ale românilor", a adăugat Orban.

Ludovic Orban a vorbit și despre motivele care l-au determinat să îl susțină pe Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei, în defavoarea candidatului USR, Cătălin Drulă.

"Dacă urmăriţi cariera mea, poziţionările mele au fost dictate de raţiuni politice. Sigur că poate USR nu-i convine că Forţa Dreptei nu-l sprijină pe Cătălin Drulă. Dar cred că le-a convenit atunci când m-am retras în favoarea candidatului USR la preşedinţia României, Elena Lasconi, care a şi reuşit să intre în turul 2 (...) Toate studiile mi-au arătat că Elena Lasconi are şanse să intre în turul 2 dacă mă retrag în favoarea lui Elena Lasconi. L-am sprijinit pe Nicuşor Dan pentru că, în afara faptului că îl cunoşteam, că l-am sprijinit şi la Primăria Capitalei, era singurul candidat care putea să bată candidatul extremist. În toate cercetările sociologice, un alt candidat nu avea şansa să bată candidatul extremist şi putea să ofere garanţia că România rămâne pe direcţia bună", a mai spus Orban.