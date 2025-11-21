€ 5.0891
DCNews Politica Ludovic Orban continuă ”telenovela” cu Nicușor Dan: Un pic de dreptate are
Data actualizării: 17:24 21 Noi 2025 | Data publicării: 14:45 21 Noi 2025

Ludovic Orban continuă ”telenovela” cu Nicușor Dan: Un pic de dreptate are
Autor: Roxana Neagu

Ludovic Orban Inquam Photos / Octav Ganea Ludovic Orban. Inquam Photos / Octav Ganea
 

Ludovic Orban a reacționat la declarația președintelui Nicușor Dan care l-a acuzat că face dintr-un proces normal o telenovelă.

Ludovic Orban: Un pic de dreptate are și președintele

”Un pic de dreptate are și președintele. Am avut unele diferențe de poziționare. Este adevărat că nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu. Da. Am criticat PSD, dar motivat. Pentru că toți cei 4 judecători de la CCR numiți de PSD au votat în bloc pentru neconstituționalitatea legii de reformă a pensiilor magistraților. Pentru că blochează de peste o lună deciziile de reformă în administrație. Pentru că atacă zi de zi premierul pe care l-au susținut, neînțelegând că Ilie nu este Nicu. Pentru că se comportă ca un partid de opoziție, deși sunt la putere. Pentru că nu vor să accepte nicio decizie care să le afecteze clientela politico-economică. Pentru că Ciolacu este principalul vinovat pentru dezastrul bugetar în care se găsește România.

Și da, am avut poate o diferență de abordare și în privința campaniei pentru primăria capitalei. Am considerat că președintele nu poate fi folosit ca egent electoral de către un partid. Dar am spus asta pentru că de multe ori și președintele a spus cam același lucru și pentru că aceasta este litera constituției.

P.S. Viața mea nu este telenovelă, domnule președinte” a scris Ludovic Orban, pe Facebook, ca reacție la mesajul președintelui Nicușor Dan. 

”Uneori se mai întâmplă telenovele”

Reacția vine după ce președintele Nicușor Dan a declarat că ”în orice țară, atunci când un consilier spune mereu exact invers față de ce spune președintele, e chemat și i se spune că nu mai e nevoie de el și să se retragă. Consilierul își face o demisie, apoi anunțăm public că ne-am despărțit în condiții amiabile. Asta cred eu că trebuie să se întâmple. Uneori se mai întâmplă telenovele”. 

Ludovic Orban a fost dat afară din Administrația Prezidențială, după doar o lună, din cauza afirmațiilor sale politice. Fusese recent numit consilier al președintelui Nicușor Dan. Președinția a transmis că e o plecare amiabilă, Ludovic Orban a declarat, în conferință de presă, că i s-a făcut vânt pentru un fleac. 

Citește aici mai mult: Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan 

ludovic orban
nicusor dan
psd
sorin grindeanu
cotroceni
demitere
