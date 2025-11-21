€ 5.0891
DCNews Politica De ce l-a dat Nicușor Dan afară pe Ludovic Orban: Uneori se mai întâmplă telenovele
Data actualizării: 17:24 21 Noi 2025 | Data publicării: 12:27 21 Noi 2025

De ce l-a dat Nicușor Dan afară pe Ludovic Orban: Uneori se mai întâmplă telenovele
Autor: Doinița Manic

Nicușor Dan despre demiterea lui Ludovic Orban Nicușor Dan, președintele României. FOTO: Agerpres
 

Președintele României, Nicușor Dan, a spus de ce l-a dat afară pe Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial.

Președintele României, Nicușor Dan, a spus de ce l-a eliberat pe Victor Orban din funcția de consilier prezidențial. El a susținut că Orban ar fi spus public mesaje total invers față de cele convenite, iar din acest motiv a luat această decizie.

"În orice țară, atunci când un consilier spune mereu exact invers față de ce spune președintele, e chemat și i se spune că nu mai e nevoie de el și să se retragă. Consilierul își face o demisie, apoi anunțăm public că ne-am despărțit în condiții amiabile. Asta cred eu că trebuie să se întâmple. Uneori se mai întâmplă telenovele", a declarat Nicușor Dan în cadrul unei conferințe de presă.

Nicușor Dan, despre eventuala reîntoarcere a lui Ludovic Orban în PNL

Ulterior, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă o eventuală reîntoarcere a lui Ludovic Orban în PNL sau o candidatură din partea acestora ar fi considerată "un gest de trădare".

"Oamenii sunt liberi, fiecare partid își face strategia lui", a spus președintele României.

Ce a declarat Ludovic Orban

După ce în cursul zilei de marți, 18 noiembrie 2025, Ludovic Orban, a fost eliberat din funcția de consilier prezidențial pe politică internă de către Nicușor Dan, el a venit și cu o reacție.

„Despărțirea noastră vine din inițiativa președintelui. Să nu încercăm să coafăm o realitate. Decizia a venit după o singură discuție pe care am avut-o, într-un oarecare nivel de contradicție, referitor la o declarație pe care am dat-o la o emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii președintelui României în cadrul campaniei pentru Primăria Capitalei“, a zis Ludovic Orban.

Orban a precizat atunci că i-a explicat lui Nicușor Dan care au fost motivele pentru care a făcut declarația ce a provocat demiterea sa din funcție.

"I-am spus că declarația pe care am dat-o, am dat-o în sprijinul imaginii președintelui și pentru a asigura o eventuală defensivă în cazul în care este atacat de adversari politici. Nu regret această declarație și dacă m-ar fi întrebat cineva același lucru după discuția cu președintele României, aș fi spus același lucru. Eu nu am nicio datorie față de președintele României și cred că mai degrabă președintele României ar fi avut o datorie față de mine. Să folosești ca motiv de despărțire o astfel de declarație, mi se pare cam puțin“, a mai zis Ludovic Orban.

nicusor dan
ludovic orban
