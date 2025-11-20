Incendiu puternic la o hală din Argeş: Pompierii acționează cu mai multe autospeciale

Pompierii au acționat cu patru autospeciale pentru stingerea incendiilor, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, sprijiniți de o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat și un echipaj CBRN.

"La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta generalizat, cu flacără deschisă şi degajare mare de fum, la o hală în care sunt depozitate materiale plastice şi europaleţi. (...) Intervenţia este una dificilă, hala fiind construită din panouri sandwich, iar o parte din elemente din construcţia acesteia prezintă risc de prăbuşire", a transmis ISU Argeş.

Potrivit sursei, incendiul a cuprins o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, însă pompierii au reușit să localizeze incendiul.

ISU Argeș a anunțat că pompierii aflați la fața locului nu au identificat victime.

