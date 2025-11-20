€ 5.0889
Incendiu puternic la o hală din Argeş: Pompierii acționează cu mai multe autospeciale
Data actualizării: 23:58 20 Noi 2025 | Data publicării: 23:44 20 Noi 2025

Incendiu puternic la o hală din Argeş: Pompierii acționează cu mai multe autospeciale
Autor: Elena Aurel

pompieri_30123200 Inquam Photos/ George Călin
 

Joi seară, o hală din comuna Călinești a fost cuprinsă de un incendiu puternic, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș.

Pompierii au acționat cu patru autospeciale pentru stingerea incendiilor, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, sprijiniți de o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat și un echipaj CBRN.

"La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta generalizat, cu flacără deschisă şi degajare mare de fum, la o hală în care sunt depozitate materiale plastice şi europaleţi. (...) Intervenţia este una dificilă, hala fiind construită din panouri sandwich, iar o parte din elemente din construcţia acesteia prezintă risc de prăbuşire", a transmis ISU Argeş.

Potrivit sursei, incendiul a cuprins o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, însă pompierii au reușit să localizeze incendiul. 

ISU Argeș a anunțat că pompierii aflați la fața locului nu au identificat victime.

x close