DCNews Stiri Actor din Squid Game, achitat într-un proces de hărțuire sexuală
Data publicării: 18:33 11 Noi 2025

Actor din Squid Game, achitat într-un proces de hărțuire sexuală
Autor: Iulia Horovei

squid game serial Păpușa din Jocul Calamarului. Sursa foto: Unsplash
 

Actorul în vârstă de 81 de ani a fost achitat de o instanță din Coreea de Sud în cazul acuzațiilor de comportament sexual inadecvat.

Actorul O Yeong-Su, în vârstă de 81 de ani și cunoscut din serialul Squid Game, a fost achitat de o instanță din Coreea de Sud în cazul acuzațiilor de comportament sexual inadecvat, potrivit BBC.

Acuzațiile asupra actorului

Bărbatul fusese acuzat în 2022 că a agresat sexual o femeie de două ori. Potrivit acuzațiilor, acesta ar fi îmbrățișat-o pe femeie și ar fi sărutat-o pe obraz fără consimțământul său.

O Yeong-Su fusese găsit vinovat în 2024 și condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare, dar a declarat că va face apel împotriva verdictului.

Marți, instanța a anulat sentința, motivând că actorul a urmat cursuri despre violența sexuală și că, având în vedere timpul scurs de la incident, memoria presupusei victime ar fi putut fi „distorsionată”.

Acuzațiile se referă la presupusele agresiuni din 2017, când O Yeong-Su se afla într-o zonă rurală pentru o reprezentație de teatru. Victima a depus plângere în 2021, dar cazul fusese închis în aprilie același an. Ulterior, procuratura a redeschis ancheta „la cererea victimei”, potrivit agenției Yonhap.

Într-un comunicat, Curtea Districtuală Suwon a declarat că există „incertitudini” privind implicarea lui O Yeong-Su în agresiune. „Există posibilitatea ca memoria victimei să fi fost distorsionată în timp, iar când există dubii… inculpatul trebuie să beneficieze de prezumția de nevinovăție”, se arată în comunicat.

Totuși, instanța a menționat că este posibil ca O Yeong-Su să fi comis agresiunea, având în vedere că i-a prezentat victimei scuze.

Reacția victimei

Victima a reacționat ulterior, afirmând că verdictul nu „anulează adevărul și nici durerea suferită”: „În ciuda deciziei de astăzi, voi continua să spun adevărul până la capăt”, a declarat ea prin intermediul organizației pentru drepturile femeilor Womenlink. Organizația a criticat și ea decizia, spunând că este „indignată de o hotărâre care ascunde încă o dată violența sexuală în lumea teatrului”.

Nu se știe încă dacă autoritățile judiciare vor face apel.

După decizia instanței, O Yeong-Su a declarat presei locale că este „recunoscător instanței pentru judecata sa înțeleaptă”.

Actorul a devenit faimos la nivel internațional după ce a jucat în Squid Game, un serial sud-coreean în care participanții concurează în versiuni mortale ale jocurilor tradiționale pentru copii.

În 2022, el a devenit primul actor sud-coreean care a câștigat un Glob de Aur pentru cel mai bun actor într-un rol secundar într-un serial, pentru interpretarea sa în primul sezon al thrillerului Netflix.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

