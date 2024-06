Clotilde Armand, președinte USR în locul lui Drulă

Dar, spune Lasconi la Digi24, înainte de vot ar trebui făcut un audit online, căci sunt conturi false de pe care s-ar putea vota la alegerile interne în USR.

Declarația a trecut pe sub radar, în timpul tornadei cu acuzații lansate de Radu Mihaiu și a ciclonului Clotilde. Dar, totuși, așa s-o fi votat la alegerea lui Barna și Drulă? Pot vota pe conturile false reperiștii lui Dacian Cioloș, cu parole din vremea co-președinției USR?

Cert este că doamna Lasconi are șanse, își calculează mișcările ca un politician de meserie și își pregătește alianțele fără a se încurca în principiile pe care le clamează. Fără să clipească, livrează frazele standard, cu tag-urile potrivite: echipă, Dreapta, schimbare, reformă, partid. E gata să iasă președinte, sau ceva în conducere, în echipa câștigătorului, care o fi acela. Vizeteu, Fritz, cu oricare va bate palma, fiindcă e om de echipă.

În afară de Drulă, care a plecat singur, și de Ghinea, care nu contează, restul șefimii din USR, cu Vlad Voiculescu în frunte, sunt oameni de ispravă, spune doamna Lasconi. Te și miri cum de a căzut în cap partidul cu așa ”echipă” valoroasă la butoane.

Cât despre schimbare, nicio schimbare. Aceeași placă-luptăm, Drepta, jos PSD etc.

”Suntem într-un an crucial”, spune doamna Lasconi, amintindu-ne, celor care am trăit și în vremea lui Bulă, de bancul cu inspecția la școala ajutătoare. În dorința de a-l trece clasa pe elevul repetent, inspectorul îi pune o întrebare ușoară: În ce an suntem? Într-un an hotărâtor, răspunde Bulă, ca propaganda de partid, care repeta obsesiv că ne aflăm în anul hotărâtor pentru realizarea planului cincinal.

Proiecția succesului, în viziunea dnei Lasconi, ar fi la nivelul anului 2020, când nu plecase Cioloș și nu fusese împins afară din partid Ștefănuță. Un partid balama, confortabilă poziție pentru șefime, mare dezamăgire pentru simpatizanți.

Ori, dacă USR nu încearcă să iasă din bula lui Voiculescu, dacă nu dă șanse unor oameni de dialog, ca Ștefan Pălărie sau Adrian Wiener, de exemplu, să aducă voturi din alte bazine electorale, de centru, atunci să alerge pe extremă cu Clotilde Armand, nu cu Elena Lasconi.

Marea victorie a dnei Lasconi, înseamnă circa 6000 de voturi, de cinci ori mai puțin decât ia Clotilde Armand, când pierde sau câștigă, la sectorul 1.

