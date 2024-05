Așteptarea a luat sfârșit! GTA VI se lansează în 2025

Rockstar Games a pus pe jar lumea gamingului din clipa în care a făcut public primului trailer pentru GTA VI în decembrie trecut, crescând așteptările pentru lansarea din 2025. Ceea ce se va și întâmpla! Încă nu se știe luna, dar o certitudine este aceea că versiunea VI este finalizată și urmează să le facă zile fericite împătimiților seriei începând din toamna anului viitor, informează IGN.

Gigantul jocurilor video își încheie anul fiscal în martie, iar previziunile sugerează o creștere de 10% a profitului net în următoarele 12 luni. Strauss Zelnick, CEO-ul Take-Two Interactive, și-a exprimat entuziasmul pentru GTA VI: "Previziunile noastre sunt ajustate acum că am definitivat perioada de lansare a Grand Theft Auto VI pentru toamna lui 2025, după cum a anunțat inițial Rockstar Games. Avem încredere totală că Rockstar Games va livra o experiență de gaming care va redefinești divertismentul, iar optimismul nostru privind succesul comercial al jocului este în continuă creștere" au anunțat reprezentanții Take-Two.

Zelnick a declarat că rezervările nete sunt prevăzute să crească anual în următorii trei ani. Portofoliul Take-Two, care include brandurile 2K și Private Division, are programate pentru anul fiscal 2025 lansări precum NBA 2K25, WWE 2K25 și Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game. În plus, urmează să fie lansate și jocurile Star Wars Hunters și Game of Thrones: Legends, destinate exclusiv platformelor mobile, ceea ce va aduce extra profit companiei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News