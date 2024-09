Prezidențiabilii, cu ținutele la control. Candidatul cu "apariții dezastruoase". Designerul Florin Burescu: Costumul nu are cădere pe el

"Elena Lasconi trebuie să meargă pe mâna unui stilist"

"Într-adevăr, este destul de atentă, la felul în care apare, este o femeie care încearcă să atragă și prin aspectul fizic. Fiind om de televiziune, știe că partea vizuală este foarte importantă. Ar trebuie însă să meargă pe mâna unui stilist, ca să-și adapteze stilul vestimentar noului stil de viață, de om politic.

Deși are posibilitatea de a purta ținute potrivite cu locul și momentul unde merge, trebuie să fie de politician, mai sobre, mai puțin îndrăznețe, mai puțin accesorizate, dar este o femeie care oricum emană foarte multă siguranță de sine. Tocmai de aceea pune aproape orice pe ea crezând că poate oferi o siguranță în tot ceea ce face”, a spus Florin Burescu, pentru Click!.

"Nicolae Ciucă nu uită că trebuie să fie mereu îmbrăcat în haine de calitate”

"Având o conformație mai robustă, nu poți să jonglezi foarte mult. Merge pe nuanța de bleumarin. E bine, îl avantajează. Ceea ce apreciez foarte mult e faptul că atât cămașa, cât și costumul și pantofii sunt de calitate, le poartă corect.

Deși lucrurile sunt de calitate, sunt lucruri de brand, aparițiile sale sunt mereu foarte discrete. Nici ochelarii și nici tunsoarea nu te duc către zona aceea de persoană care își dorește să atragă prin ținuta vestimentară sau a stilului. Nicolae Ciucă este un politician care cred că pune accent mai mult pe altceva, deși apreciez că nu uită că trebuie să fie mereu îmbrăcat în haine de calitate, bine croite pe el, adaptate locului și statului social”, a spus designerul.

" Mircea Geoană ne-a demonstrat..."

"Domnul Mircea Geoană ne-a demonstrat, de-a lungul timpului, că știe să poarte un costum, vedem mereu lucruri și accesorii de foarte bună calitate. Ar putea purta și pulovere cu cămași, blugi, tricouri Polo, pantofi casual, îl ajută statura și conformația să se îmbrace și așa sport", a punctat Florin Burescu.

"Marcel Ciolacu pune mare accent pe încălțăminte”

"Vedem din nou un om care pune foarte mare preț pe ceea ce poartă, deși l-am văzut în nenumărate apariții și în blugi și în tricouri sau în cămăși mai lejere. Vedem un om care fie are pe cineva care îl sfătuiește și care se pricepe la segmentul acesta vestimentar, fie e ceva nativ și își alege singur.

Costumele și cămășile sunt impecabile, au gulerul potrivit, nici prea lat, nici prea îngust, nu îi lipsește batista de la sacou, atunci când e cazul. Îmi place, mă bucur că nu alege costumele la două rânduri de nasturi, pentru că nu l-ar avantaja la statura sa. Marcel Ciolacu este un om care pune mare accent și pe încălțăminte. E foarte bine, căci privirea se duce în primă fază la pantofi, iar dumnealui poartă de cea mai bună calitate", a spus designerul.

Despre George Simion: "Primele sale apariții au fost dezastruoase"

"A evoluat frumos, deși primele sale apariții au fost dezastruoase, luni la rând, ținute total nepotrivite. Acum am văzut că a început să meargă pe stilul acesta mai clasic. Mai are însă nevoie de oameni care să îl ghideze în alegerea produselor. Nu sunt produse de slabă calitate, însă nu sunt cele mai potrivite și aici mă refer la cămăși - nodul la cravată niciodată nu a stat corect, iar costumul nu are cădere pe el.

Ar fi indicat, în momentul în care te decizi să mergi pe linia clasică, să învățăm să purtăm costumul. Știu și îl cred că e foarte prins cu treburile politice, dar, indiferent că ești președinte sau consilier și te afli în slujba poporului, imaginea este foarte importantă. Când vezi un om aranjat, și încrederea ta crește în ceea ce omul acela îți prezintă și îți oferă”, a punctat designerul.

