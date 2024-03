Comisarul-șef Alexandru Poroșanu, șef al Serviciului de Cercetare la Fața Locului la Institutul Național de Criminalistică, a făcut parte din echipa de cercetare la fața locului și în cazul anchetei deschise după explozia de la Crevedia. Acesta a povestit, în amănunt, cum s-a desfășurat procedura de colectare a probelor la scurt timp după deflagrație, în condiții de risc maxim de explozie.

"Acolo exista un risc continuu de explozie a unei cisterne pentru că era fisurată, scăpa tot timpul gaz și cercetarea se făcea în condiții foarte grele. Expunerea era pe o rază foarte mare, pe un spațiu foarte întins, chiar dacă nu era un bazin subteran. Dar acea cisternă care rămăsese avea undeva la 10.000 de litri de gaz în ea care înseamnă ceva! Și de-asta zona de siguranță trebuie să fie setată destul de departe. Iar presa stătea la o distanță considerabilă.

Am evaluat riscurile și am făcut doar acele activități care au presupun un minim risc. Adică activitățile de preluare a probelor din depărtare. Abia după ce s-a degajat acea cisternă și riscul a fost minim, abia atunci am început să facem cercetarea în zona zero. Pentru că era imposibil să supunem echipa la un risc de genul acesta" a explicat șeful Serviciului de Cercetare la Fața Locului în cadrul INC.

foto: Inquam Photos / Călin George

*captură video

Care a fost cauza exploziei

"Poate să fi fost o sursă de căldură, poate să fi fost o scânteie, o descărcare electrostatică, o scăpare de gaz în primul rând. Sigur o scăpare de gaz. Și, evident, aprindere din diferite alte surse. Ori o frână încinsă, cum s-a vehiculat. Orice putea să aprindă acel gaz, mult, de altfel, care a scăpat în atmosferă. Acum sunt experți care o să spună exact care a fost motivul, dar din ce mi-am dat eu seama scăparea de gaz a fost o problemă” a mai spus Poroșanu.

El a vorbit și despre importanța psihologului:

”Psihologul este foarte important. Consultarea unor psihologi după niște cazuri mai grave este foarte importantă. Eu și echipa mea avem o colaborare foarte bună cu psihologii unității noastre. Lucrăm îndeaproape. Facem ședințe de ventilare în grup sau fiecare cum are nevoie, pentru că înțelege riscul la care ne expunem. Și noi înțelegem aceste riscuri. E foarte important ca noi să fim cei care merg spre ajutor. E foarte bine ca după aceste evenimente mai grave să facem o ventilare, am făcut această ventilare a minții, a sufletului. Cel mai grav este să vezi copii. E un șoc post traumatic. Atunci când recunoaștem facem primul pas către rezolvare”.

Interviul complet, aici:

