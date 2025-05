Bărbat reținut după ce a falsificat date pentru polițe RCA mai ieftine. Metoda folosită

Un bărbat în vârstă de 48 de ani din municipiul Sibiu a fost reținut de polițiști după ce ar fi fost implicat într-un caz de înșelăciune cu polițe RCA, prin utilizarea de date false în mediul online.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu și a dus la efectuarea unei percheziții domiciliare.

„La data de 22 mai a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, au efectuat o percheziție domiciliară, în municipiul Sibiu, pentru documentarea activității infracționale a unei persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de fals informatic sub forma instigării, în formă continuată (5 acte materiale), respectiv înșelăciune sub forma instigării, în formă continuată (5 acte materiale)”, se arată în comunicatul Poliției.

A falsificat date pentru polițe RCA mai ieftine

Între ianuarie și aprilie 2024, sibianul ar fi determinat o altă persoană să introducă pe un site specializat date false despre mai multe vehicule, în scopul obținerii unor polițe RCA la prețuri semnificativ mai mici decât cele reale: „Bărbatul ar fi determinat o altă persoană să obțină un număr de 5 polițe de asigurare auto obligatorie RCA prin implementarea, pe un site de profil, a unor date informatice nereale de identificare ale vehiculelor ce urmau a fi asigurate, cu scopul de a plăti prime de asigurare modice în raport cu tipul/marca/modelul vehicului asigurat”, se mai menționează în comunicat.

Astfel, inculpatul ar fi obținut foloase materiale necuvenite pentru sine, pentru persoana intermediară, dar și pentru beneficiarii polițelor emise. „Prin acest mod de operare, bărbatul ar fi obținut foloase materiale injuste atât pentru sine, pentru cealaltă persoană, cât și pentru beneficiarul poliței RCA, constând în diferențele de bani dintre primele de asigurare plătite și primele de asigurare corespunzătoare categoriilor din care fac parte vehiculele asigurate”, amintește comunicatul IPJ Sibiu.

Prejudiciul estimat în acest caz este de 31.804 lei. În urma percheziției, polițiștii au ridicat „mai multe telefoane mobile, medii de stocare, documente și înscrisuri”.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Citește și: Contabilă din Reșița, acuzată că și-a virat în cont peste 91.000 de euro din proiecte finanțate prin fonduri europene

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News