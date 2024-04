"Mai este viu?" Circ în fața casei lui Iliescu, audiat la domiciliu în Dosarul Mineriadei: Zeghe agățată pe stâlpi și ocară-n plină stradă

Bărbați deghizați în moartea cu coasa, sânge fals aruncat în fața porții, zeghe atârnată în copacii de pe strada unde locuiește Ion Iliescu... un adevărat tablou grotesc. De asta a avut parte Ion Iliescu în ultimii ani din partea celor care vor să-l știe cu orice preț după gratii.

Fostul președinte a fost huiduit din plin și astăzi când a fost audiat la domiciliu în Dosarul Mineriadei. "Este Iliescu viu?" - a strigat Marian "Ceaușescu" Moroșanu, nelipsit la acțiuni de acest gen.

Moartea cu coasa și "sânge" aruncat în poartă

Nu este prima dată când se întâmplă asta. Protestatari s-au adunat și în 2019 în fața vilei de protocol în care locuiește fostul președinte, iar anul trecut chiar de ziua lui. I-au strigat numele, l-au huiduit, i-au stropit gardul cu ceea ce părea a fi sânge fals și l-au întrebat, în gura mare, dacă mai are mult până se duce-n Iad. Protestatarul Marian Ceaușescu și-a făcut din nou apariția, de data aceasta îmbrăcat într-un costum sinistru, o capă neagră cu glugă, ba chiar și coasă pe umăr - vestimanție care, evident, ar fi trebuit să-i sugereze politicianului că e căutat de "moartea cu coasa". ”L-am vizitat a patra oară pe Iliescu în același an și de fiecare dată m-am întors fără el!! Am să mă reîntorc în anul 2050...” - spunea pe atunci Ceaușescu.

Iată, mai jos, câteva dintre protestele lui Marian Ceaușescu la adresa lui Ion Iliescu:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat, în 2021, redeschiderea urmăririi penale împotriva lui Ion Iliescu în Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990.

Magistraţii instanţei supreme au început, în februarie 2018, judecarea dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, în care au fost trimise în judecată pentru crime împotriva umanităţii 14 persoane, între care fostul preşedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul şef al SRI Virgil Măgureanu şi fostul lider sindical Miron Cozma.

În timpul mineriadei din iunie 1990, patru oameni și-au pierdut viața în urma împușcăturilor, iar peste 1300 de persoane au fost grav rănite. Potrivit anchetatorilor, mulți dintre acești manifestanți au fost victimele violenței, fiind bătuți cu cruzime cu bâtele de către minerii aduși în București din regiunea Valea Jiului, la ordinele președintelui Ion Iliescu și ale guvernului de atunci. Iliescu a fost acuzat de procurorii militari că a dat instrucțiuni pentru evacuarea forțată a protestatarilor din Piața Universității, inclusiv prin utilizarea unor muncitori din marile întreprinderi ale capitalei.

Cu câteva minute în urmă, Marian Ceaușescu a postat și reacția avocatului:

