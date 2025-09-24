Un investitor de pe litoral, Alin Bucur, aruncă bomba: Din cele 400 de sectoare de plajă de pe litoralul românesc, doar 11 au autorizație de construcție și funcționare. Restul ar opera fără acte, în timp ce autoritățile nu iau nicio măsură.

Sunt peste 2000 de bonuri fiscale și zece stick-uri cu fotografii din aproape 98% din stațiunile de pe litoral, de la Năvodari până la Vama Veche. Echipa sa a verificat fiecare plajă timp de doi ani: „Au închiriat șezlonguri, au cumpărat apă, au cerut bon fiscal și au fotografiat locațiile. Dovezile sunt aici”, spune Alin Bucur. Situația este cu atât mai gravă cu cât bonuri fiscale au fost emise de operatori care nici măcar nu aveau dreptul să închirieze plaja.

„Am aici peste 2000 de bonuri fiscale. Am zece stickuri cu fotografii de la 98% din litoralul românesc. Am avut o echipă de tineri care, timp de doi ani, a mers pe fiecare plajă - de la Năvodari până la Vama Veche. Au închiriat un șezlong, au băut o apă plată și au cerut bonuri. Litoralul românesc are 400 de sectoare de plajă, dintre care doar 11 au autorizație. Nimeni nu a luat măsuri”, spune Alin Bucur la DC News.

Investitorul susține că are dovezi clare: „Pe stick-urile acestea se află fiecare sector de plajă, cu bonuri, cu poze de la fața locului, cu beach barul, cu locația respectivă.”

Mai mult, el acuză o rețea de complicități între operatorii fără acte și instituțiile statului: „De toate aceste lucruri ar trebui să fie interesate Apele Române, pentru că plaja este domeniu public al statului. Apele Române încasează bani din închirieri, dar nu verifică cine are sau nu autorizație. Curtea de Conturi, Corpul de control al premierului, Ministerul Mediului – nimeni nu vine să pună întrebări. La Apele Române este stat în stat”.

Situația devine cu atât mai revoltătoare cu cât știți deja că Alin Bucur a fost blocat, deși avea toate actele în regulă, în timp ce alții, fără autorizații, au fost lăsați să funcționeze liniștiți.

Întrebarea care planează acum e cum este posibil ca aproape întreg litoralul să funcționeze „la negru”, în văzul tuturor instituțiilor statului?

Amintim că Alin Bucur a investit în Plaja Caelia, din Mamaia, însă investiţia este blocată într-un război nesfârşit al actelor şi avizelor. Iniţial permisă, investiţia de pe plaja Caelia a fost ulterior blocată, iar acum zace nefolosită. Echipa DC News TV a mers pe litoral şi a văzut cum arată Plaja Caelia. Mai multe imagini şi informaţii puteţi afla de AICI.

Bugetul României pierde anual milioane de euro din taxe și impozite necolectate. Operatorii corecți sunt sufocați, în timp ce alții fac profituri uriașe „la negru”. Turiștii sunt păcăliți, plătind servicii pe plaje care nu au drept legal de funcționare.

Câte milioane de euro se pierd în fiecare vară, sub ochii statului? Și de ce sunt protejați cei fără acte, în timp ce investitorii corecți sunt blocați?