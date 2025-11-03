Iranul exclude cooperarea cu SUA. Când ar putea fi posibilă reluarea negocierilor

"Dacă renunţă complet la sprijinul pentru regimul sionist, îşi retrag bazele militare (din regiune) şi se abţin de la intervenţii în această regiune, atunci (o cooperare) poate fi luată în considerare", a declarat Khamenei.

"Natura arogantă a Statelor Unite nu acceptă decât supunerea", a adăugat el, vorbind la o întâlnire cu studenţii la Teheran, pentru a marca ocuparea ambasadei SUA de la Teheran din 1979, în urma Revoluţiei Islamice care l-a înlăturat pe şahul Iranului, susţinut de Occident.

Iranul şi Statele Unite, inamici de patru decenii, au început negocierile în aprilie, mediate de Sultanatul Oman, cu privire la programul nuclear al Iranului, sursă a tensiunilor cu ţările occidentale.

Aceste discuţii au stagnat însă de la atacul surpriză al Israelului lansat pe 13 iunie împotriva Iranului, care a declanşat un conflict de 12 zile între cele două ţări, în timpul căruia Statele Unite au atacat şi ele trei importante situri nucleare iraniene.

Pentru Ali Khamenei, singura soluţie pentru Iran este "să devină puternic", inclusiv pe plan militar.

"Dacă ţara devine puternică şi inamicul îşi dă seama că o confruntare cu această naţiune puternică nu îi va aduce niciun beneficiu, ci îi va provoca pierderi, ţara va câştiga cu siguranţă imunitate", a comentat el.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat duminică la televiziunea Al Jazeera că Teheranul rămâne "gata să înceapă negocierile" cu Washingtonul, dar numai pe tema programului său nuclear, excluzând orice discuţie privind capacităţile sale de rachete balistice.

Aceste negocieri ar putea începe "atunci când americanii vor fi gata să negocieze pe picior de egalitate şi pe baza unor interese reciproce. Se pare că nu se grăbesc. Nici noi nu ne grăbim", a adăugat el.

Sultanatul Oman, care a găzduit mai multe runde de discuţii între Statele Unite şi Iran în primavară, a îndemnat sâmbătă cele două ţări să reia dialogul.

Ţările occidentale şi Israelul, inamic declarat al regimului iranian, suspectează Iranul că încearcă să dobândească arme nucleare. Teheranul neagă ferm că are astfel de ambiţii militare şi susţine că dezvoltă tehnologie nucleară în scopuri civile.