€ 5.0861
|
$ 4.4167
|
 
Data publicării: 16:26 03 Noi 2025

Iranul exclude cooperarea cu SUA. Când ar putea fi posibilă reluarea negocierilor
Autor: Elena Aurel

israel-iran-noi-atacuri_10964600 Foto: Agerpres
 

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a exclus luni orice cooperare cu Statele Unite atât timp cât Washingtonul nu îşi schimbă politica în regiune, inclusiv în ceea ce priveşte sprijinul acordat Israelului, relatează AFP, citată de Agerpres. 

"Dacă renunţă complet la sprijinul pentru regimul sionist, îşi retrag bazele militare (din regiune) şi se abţin de la intervenţii în această regiune, atunci (o cooperare) poate fi luată în considerare", a declarat Khamenei.

"Natura arogantă a Statelor Unite nu acceptă decât supunerea", a adăugat el, vorbind la o întâlnire cu studenţii la Teheran, pentru a marca ocuparea ambasadei SUA de la Teheran din 1979, în urma Revoluţiei Islamice care l-a înlăturat pe şahul Iranului, susţinut de Occident.

Iranul şi Statele Unite, inamici de patru decenii, au început negocierile în aprilie, mediate de Sultanatul Oman, cu privire la programul nuclear al Iranului, sursă a tensiunilor cu ţările occidentale.

Aceste discuţii au stagnat însă de la atacul surpriză al Israelului lansat pe 13 iunie împotriva Iranului, care a declanşat un conflict de 12 zile între cele două ţări, în timpul căruia Statele Unite au atacat şi ele trei importante situri nucleare iraniene.

Pentru Ali Khamenei, singura soluţie pentru Iran este "să devină puternic", inclusiv pe plan militar.

"Dacă ţara devine puternică şi inamicul îşi dă seama că o confruntare cu această naţiune puternică nu îi va aduce niciun beneficiu, ci îi va provoca pierderi, ţara va câştiga cu siguranţă imunitate", a comentat el.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat duminică la televiziunea Al Jazeera că Teheranul rămâne "gata să înceapă negocierile" cu Washingtonul, dar numai pe tema programului său nuclear, excluzând orice discuţie privind capacităţile sale de rachete balistice.

Aceste negocieri ar putea începe "atunci când americanii vor fi gata să negocieze pe picior de egalitate şi pe baza unor interese reciproce. Se pare că nu se grăbesc. Nici noi nu ne grăbim", a adăugat el.

Sultanatul Oman, care a găzduit mai multe runde de discuţii între Statele Unite şi Iran în primavară, a îndemnat sâmbătă cele două ţări să reia dialogul.

Ţările occidentale şi Israelul, inamic declarat al regimului iranian, suspectează Iranul că încearcă să dobândească arme nucleare. Teheranul neagă ferm că are astfel de ambiţii militare şi susţine că dezvoltă tehnologie nucleară în scopuri civile.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
statele unite ale americii
ayatollah ali khamenei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Mesajul emoționant al unei studente la medicină, după moartea tragică a doctoriței din Buzău: „Și visurile se consumă”
Publicat acum 30 minute
Oracle ar urma să concedieze sute de angajați din România
Publicat acum 40 minute
Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!
Publicat acum 52 minute
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Drone suspecte, pentru a treia noapte consecutiv, deasupra unei baze militare din Belgia - posibilă operațiune de spionaj
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 01 Noi 2025
Grindeanu a început să plângă când a văzut cine este în sala în care vorbea / video
Publicat pe 01 Noi 2025
Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate
Publicat acum 20 ore si 53 minute
Ia uitați cine e lângă Nicușor Dan! Godină: Să fie coincidență?! Băiete, lasă pilele!
 
atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

principalul motiv pentru plecarea carrefour din romania cine urmeaza Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează

de Val Vâlcu

cum explica i l caragiale sprijinirea lui drula de catre voiculescu si fritz Cum explică I.L. Caragiale sprijinirea lui Drulă de către Voiculescu și Fritz

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close