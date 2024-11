Informații de ultimă oră despre moartea lui Silviu Prigoană. Adriana Bahmuțeanu: Sunt în stare de șoc. Copiii mei au rămas orfani

DC NEWS a obținut informații de ultimă oră despre moartea lui Silviu Prigoană, după ce informația a apărut în presă, dar fără a fi confirmată de rude sau autorități. Potrivit surselor noastre, incidentul a avut loc la un restaurant din satul Șimon, comuna Bran. Silviu Prigoană a fost găsit în stop cardiorespirator. La fața locului a fost chemată imediat o ambulanță, iar acestuia i s-au aplicat manevre de resuscitare. Din păcate, fără succes. Silviu Prigoană a fost declarat decedat de către medici.

VEZI ȘI: Putea fi salvat Silviu Prigoană? Tudor Ciuhodaru: "Toți ar trebui să știm asta. Lipsa educației pentru sănătate poate fi letală"

"A fost solicitată o ambulanță la fața locului la ora 14:13", ne-a spus purtătorul de cuvânt al ISU Brașov.

Silviu Prigoană s-ar fi aflat la masă alături de alte trei persoane. Mânca, iar la un moment dat ar fi alunecat într-o parte și s-a prăbușit la pământ. Decesul acestuia a fost constatat în jurul orei 15:30, după aproximativ 50 de minute de manevre de resuscitare, potrivit surselor DC NEWS.

"În această după-amiază, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran au fost sesizați cu privire la faptul că, în timp ce o persoană, de 60 de ani, lua masa împreună cu alte persoane, la un restaurant din Stațiunea Bran, a resimțit o stare de rău, fapt pentru care a fost solicitat sprijin de specialitate. Echipajul medical sosit la fața locului a întreprins procedurile de resuscitare, însă, în pofida tuturor manevrelor, a fost declarat decesul bărbatului. În cauză, la acest moment, se desfășoară activitățile specifice de cercetare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul unității de parchet competente", a transmis ulterior IPJ Brașov.

Între timp în mass-media au apărut primele imagini cu restaurantul unde ar fi murit Silviu Prigoană.

Sursa: Capturi foto Antena 3 CNN

Adriana Bahmuțeanu: Sunt în stare de șoc. Copiii mei au rămas orfani

Totodată, a apărut și prima reacție a Adrianei Bahmuțeanu care a declarat că "din păcate nimeni nu îi mai poate întoarce tatăl copiilor înapoi". Aceasta a amintit că Silviu Prigoană avea probleme cu inima. Tot ea a precizat că Silviu Prigoană nu se afla la acea pensiune alături de copii, aceștia fiind la școală astăzi.

Întrebată la Antena 3 CNN dacă avea informații despre faptul că Silviu Prigoană se simțea rău aceasta a spus: "Aveam informații în general că se simțea rău de ceva timp încoace pe fondul nemulțumirii legate de afaceri. Dar știam că nu este bine cu inima de când eram noi împreună, ca să mă înțelegeți".

"Îmi pare rău, sunt în stare de șoc, Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească. Și îmi pare rău că s-a întâmplat așa. Mă interesează mai puțin detaliile medico-legale. Medicina legală va da o explicație - cauza decesului - dar mie nu îmi va aduce tatăl copiilor înapoi. Eu aș vrea să îi mulțumesc că mi-a oferit doi copii frumoși, atât. Pentru asta merită tot respectul meu și să îi aprind o lumânare. Nu știu detaliile legale, nu știu ce s-a întâmplat acolo, nu era cu copiii, copiii mei au fost la școală azi. Din păcate, au rămas orfani, asta e ce mă doare pe mine. Îmi pare rău că s-a întâmplat asta, mi-aș fi dorit să trăiască, e tatăl copiilor mei și va rămâne în continuare tatăl lor. Ultima oară am vorbit cu el la tribunal la unul dintre termene, anul acesta, dar acesta este regretul meu pentru că uite, nu am reușit până acum să îl fac să înțeleagă că trebuie să discutăm noi doi ca părinți, n-a vrut, a fost atât de căpos, m-am rugat de el cu cerul și cu pământul, cu avocați, familie, cu neamuri, cu toată lumea, să stăm de vorbă, n-a vrut. Și uite că săracul a murit și tot nu am reușit să vorbesc cu el. Sunt în stare de șoc", a mai spus aceasta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News