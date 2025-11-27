€ 5.0901
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Parada de 1 Decembrie 2025. Program în București și Alba Iulia
Data publicării: 15:41 27 Noi 2025

Parada de 1 Decembrie 2025. Program în București și Alba Iulia
Autor: Anca Murgoci

parada_arc_1_dec_007_inquam_photos_george_calin_11953200 Inquam Photos / George Călin
 

Ministerul Apărării Naționale organizează luni, 1 Decembrie, în municipiul București, o serie de evenimente dedicate Zilei Naționale a României.

Astfel, începând cu ora 9.00, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I va avea loc o ceremonie militară și religioasă de depuneri de coroane și jerbe de flori, în memoria eroilor români care și-au jertfit viața pe câmpurile de luptă pentru împlinirea idealurilor naționale.

La Parada Militară Națională, programată să înceapă la ora 11.00, în Piața Arcul de Triumf, participă 2.900 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor, cu 220 de mijloace tehnice (dintre care 60 în expoziție statică) și 45 de aeronave.

Vor defila 240 de militari străini

Alături de militarii români vor defila și 240 de militari străini, în cadrul unor detașamente din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și militari din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

După încheierea ceremoniei oficiale, publicul prezent în Piața Arcul de Triumf va putea vizita standuri expoziționale cu tehnică militară, care vor fi amplasate în zonă până la ora 14.30.

Evenimentele din București se încheie cu retragerea cu torțe a militarilor Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, începând cu ora 19.00, pe traseul Palatul Cercului Militar Național - Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor Sanitari, str. prof.dr. Gheorghe Marinescu, Șos. Cotroceni, Bd. Iuliu Maniu, bd. Gl. Paul Teodorescu, Bd. Timișoara, sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

La Alba Iulia va avea loc, de la ora 13.15, o o ceremonie militară de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul „Marii Uniri”.


De la ora 14.00 va avea loc ceremonia militară cu defilare de trupe și tehnică de luptă în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918, cu participarea a peste 1.000 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Organizația  Crucea Roșie Română, filiala Alba Iulia, Asociația Militarilor Veterani și Veterenilor cu Dizabilități Alba, Asociația de Reconstruiri Istorice „Ferdinand I” și grupul „Pandurii Vladimirescu” din Mehedinți.

De asemenea, din dispozitivul de defilare vor face parte militari și tehnică de luptă din Polonia, din cadrul structurilor aliate aparținând Brigăzii Multinaționale Sud-Est.

Ceremonii în garnizoane

Sărbătorirea celor 107 de ani de la Marea Unire a provinciilor românești într-un singur stat este onorată de militarii români prin ceremonii în garnizoanele în care sunt dislocate mari unități și unități militare.

Drapelul național va fi arborat în toate instituțiile militare din țară, iar la bordul navelor maritime și fluviale se va ridica Marele Pavoaz.

Din motive de securitate și pentru a asigura buna desfășurare a Paradei militare, aducem la cunoștința publicului că este strict interzisă operarea sau ridicarea oricărui tip de dronă în zonele de desfășurare a activităților, pe toată durata acestora.

