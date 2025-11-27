€ 5.0901
Data publicării: 14:50 27 Noi 2025

Demisia, Ponta! Bâlbele din CV-ul lui Ionuț Moșteanu cer decapitări politice
Autor: Anca Murgoci

ionut mosteanu fara diplome Moșteanu și o bicicletă
 

Știrile despre campania electorală au fost întrerupte de Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, care are probleme când vine vorba de studiile sale.

Dar un lucru e cert. Să demisioneze Victor Ponta! Chiar fostul premier a fost ironic la adresa sa și a făcut un comentariu despre Ionuț Moșteanu.

Ionuț Moșteanu a participat timp de patru ani la cursuri (deși diploma menționează cinci ani, iar CV-ul personal doar trei). În același timp, ministrul a subliniat că a „greșit” când a completat într-un CV mai vechi că a finalizat studiile la Universitatea Athenaeum, în loc de Bioterra.  

Mesajul ironic al lui Ponta

„PONTA, DEMISIA!

În 2012, toți deontologii (nu mai spun „focile”, că mă cearta un prieten) erau profund indignați că pesedistul Ponta, absolvent al Facultății de Drept de la Universitatea București, nu pusese destule ghilimele în teza de doctorat – DEMISIA! Aveau dreptate! Inacceptabil!


Dacă îmi “greseam” diploma de la BIOTERRA, jucam biliard și mă înscriam în USR (ca Dl. Ministru al Apărării), sau dacă mergeam cu proiecte de ONG în Rusia, în 2014, după care mă înscriam în USR (ca Doamna Ministru de Externe), era altceva!


Rog deontologii și „focile” să rămână tăcuți de această dată; sau, cel mult, să îmi ceară mie demisia – sunt pregătit!”, a scris Victor Ponta.

VEZI ȘI: BREAKING NEWS Scut de la Guvern pentru Ionuț Moșteanu! Ioana Ene Dogioiu, reacție în scandalul momentului 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ionut mosteanu
victor ponta
