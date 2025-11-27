Demisia, Ponta! Bâlbele din CV-ul lui Ionuț Moșteanu cer decapitări politice

Dar un lucru e cert. Să demisioneze Victor Ponta! Chiar fostul premier a fost ironic la adresa sa și a făcut un comentariu despre Ionuț Moșteanu.

Ionuț Moșteanu a participat timp de patru ani la cursuri (deși diploma menționează cinci ani, iar CV-ul personal doar trei). În același timp, ministrul a subliniat că a „greșit” când a completat într-un CV mai vechi că a finalizat studiile la Universitatea Athenaeum, în loc de Bioterra.

Mesajul ironic al lui Ponta

„PONTA, DEMISIA!

În 2012, toți deontologii (nu mai spun „focile”, că mă cearta un prieten) erau profund indignați că pesedistul Ponta, absolvent al Facultății de Drept de la Universitatea București, nu pusese destule ghilimele în teza de doctorat – DEMISIA! Aveau dreptate! Inacceptabil!



Dacă îmi “greseam” diploma de la BIOTERRA, jucam biliard și mă înscriam în USR (ca Dl. Ministru al Apărării), sau dacă mergeam cu proiecte de ONG în Rusia, în 2014, după care mă înscriam în USR (ca Doamna Ministru de Externe), era altceva!



Rog deontologii și „focile” să rămână tăcuți de această dată; sau, cel mult, să îmi ceară mie demisia – sunt pregătit!”, a scris Victor Ponta.

