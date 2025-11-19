€ 5.0889
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Iași se pregătește de sărbători cu peste 800 de brazi în ghivece. Luminițele vor porni pe 1 decembrie
Data actualizării: 21:10 19 Noi 2025 | Data publicării: 21:10 19 Noi 2025

Iași se pregătește de sărbători cu peste 800 de brazi în ghivece. Luminițele vor porni pe 1 decembrie
Autor: Alexandra Curtache

Luminițe de Crăciun Foto: Unsplash
 

Municipiul Iași se transformă în capitala luminii de Crăciun: 26 de brazi vor fi montați în oraș, iar 850 de brazi în ghivece vor decora cartierele. Aprinderea iluminatului festiv va avea loc pe 1 decembrie.

Municipiul Iași se pregătește pentru sărbătorile de iarnă cu un decor impresionant: 26 de brazi uriași vor fi montați în oraș, iar alți 850 de brazi în ghivece vor fi amplasați în toate cartierele.

Doi dintre acești brazi, cu o înălțime de peste 12 metri, vor fi amplasați pe pietonalul Ștefan cel Mare și în Piața Unirii, devenind punctele principale de atracție. Restul de 24 de brazi, cu înălțimi între 3 și 12 metri, vor decora cartierele ieșene, fiecare fiind împodobit cu instalații luminoase care să aducă atmosfera sărbătorilor în fiecare zonă a orașului.

850 de brazi în ghivece pentru cartiere

Pentru a extinde spiritul Crăciunului în întreg orașul, societatea Servicii Publice, aflată în subordinea Primăriei Iași, a achiziționat 850 de brazi în ghivece.

Aceștia vor fi decorați și amplasați strategic în toate cartierele, pentru ca fiecare locuitor să se bucure de magia sărbătorilor fără a fi nevoit să se deplaseze în centrul orașului.

Atracțiile principale: tuneluri luminoase și plasă decorativă

Punctele centrale ale sărbătorilor vor fi pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, unde vor fi montate tuneluri din cetină decorate cu instalații luminoase, și Piața Unirii, deasupra căreia va străluci deja o plasă luminoasă.

Pentru amenajarea tunelurilor, a mobilierului urban și a stâlpilor de iluminat public vor fi utilizate aproximativ 14 tone de cetină, creând un peisaj de iarnă spectaculos.

Târg de Crăciun și distracții pentru întreaga familie

Pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și pe strada I.C. Brătianu va fi organizat Târgul de Crăciun, împreună cu un parc de distracții pentru copii și adulți. Printre atracțiile pregătite se numără o roată panoramică și 40 de căsuțe tradiționale, toate ornate cu luminițe și decorațiuni de sezon.

Astfel, locuitorii și vizitatorii Iașului se vor putea bucura de o experiență completă a sărbătorilor, cu momente de socializare, cumpărături și distracție.

Aprinderea iluminatului festiv: 1 decembrie

Evenimentul oficial de aprindere a iluminatului festiv va avea loc pe 1 decembrie, la ora 17.00, în zona bradului de pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în fața Primăriei Iași. Autoritățile locale invită toți ieșenii să participe la acest moment magic, care marchează începutul sărbătorilor de iarnă în municipiu.

Cu un decor spectaculos, brazi uriași și instalații luminoase peste tot în oraș, Iașul promite să fie anul acesta una dintre cele mai frumoase destinații de Crăciun din România, aducând bucurie și atmosferă festivă în inima Moldovei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iasi
craciun
Comentarii

