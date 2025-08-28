Divorțul dintre Prințul Charles și Prințesa Diana. 29 de ani de la sfârșitul unui mariaj „de basm”

Pe 28 august 1996, Prințul Charles și Prințesa Diana au pus oficial capăt căsniciei lor.

La 15 ani după fastuoasa nuntă de la Catedrala St. Paul, căsătoria dintre Prințul și Prințesa de Wales s-a încheiat oficial printr-un decree nisi, actul juridic care a consfințit divorțul.

De la basm la scandal

În 1981, povestea de dragoste dintre Charles și Diana a fost prezentată lumii întregi drept un „basm modern”. Totuși, mariajul a fost marcat de tensiuni, infidelități și presiuni publice.

În 1995, un moment de cotitură a fost interviul televizat acordat de Diana pentru emisiunea Panorama, unde a declarat celebra frază: „Eram trei în această căsnicie”, referindu-se la relația lui Charles cu Camilla Parker Bowles. Diana a recunoscut și propria infidelitate, iar interviul a provocat o furtună mediatică și o criză pentru monarhie.

Intervenția Reginei

În decembrie 1995, Regina Elisabeta a II-a, sprijinită de Ducele de Edinburgh, le-a trimis scrisori fiului și nurorii sale, îndemnându-i să accepte „un divorț rapid”. Palatul Buckingham anunța atunci că atât Regina, cât și premierul John Major considerau separarea oficială inevitabilă.

Charles și-a dat acordul imediat, însă Diana a ezitat o perioadă, fiind conștientă că divorțul îi va aduce pierderea titlului regal.

Decizia finală a fost luată în vara anului 1996, iar divorțul a fost oficializat pe 28 august 1996, punându-se capăt căsniciei.

Termenii înțelegerii

Conform înțelegerii, Diana a renunțat la statutul de „Alteță Regală” (HRH) și a rămas cu titlul de Diana, Prințesa de Wales. Ea a primit o sumă forfetară de aproximativ 17 milioane de lire sterline și o alocație anuală pentru menținerea biroului său privat.

Custodia celor doi fii, Prințul William și Prințul Harry, a fost împărțită cu Prințul Charles.

După divorț

Deși separați oficial, ambii foști soți au continuat să fie în atenția publicului. Tragedia avea să lovească un an mai târziu: la 31 august 1997, Diana și partenerul său, Dodi Fayed, și-au pierdut viața într-un accident de mașină la Paris.

Prințul Charles, actualul Rege Charles al III-lea, avea să se recăsătorească abia în aprilie 2005, cu Camilla Parker Bowles, actuala Regină Consoartă.

