Există o cauză posibilă de apariție a cancerului pe care noi o putem modifica. Prof. Irinel Popescu: Inițial nu am vrut să cred, părea că nu are legătură cu ce învățam noi

Depresia și supărările nu ne fac bine. Nu doar că ne schimbă starea de spirit, dar ne pot pune și viața în pericol. Și acum nu ne referim la faptul că depresia ne poate duce la suicid, ci la faptul că depresia și tristețea aferentă pot conduce la cancer. Și ține de fiecare dintre noi să schimbăm acest factor favorizant în apariția cancerului. Atunci când suntem triști sau avem depresie putem cere ajutor de specialitate.

Există anumite conexiuni complexe între sănătatea mintală și starea fizică a unei persoane, care pot influența susceptibilitatea la diferite boli, inclusiv cancerul.

Stresul cronic și depresia pot afecta sistemul imunitar și capacitatea organismului de a lupta împotriva infecțiilor și a altor afecțiuni. Un sistem imunitar slăbit poate, în teorie, să permită celulelor canceroase să se dezvolte mai liber. Este important să înțelegem că relația dintre sănătatea mintală și cea fizică este complexă și poate fi influențată de o gamă largă de factori, cum ar fi genetica, stilul de viață, factorii de mediu și predispozițiile individuale.

Profesorul Irinel Popescu a fost întrebat dacă este adevărat că supărarea „se așează” la ficat. Renumitul medic a zis că tristețea „se așează” mai degrabă la inimă.

„Supărarea se așează la inimă mai degrabă decât la ficat. Aici ajungem la psihosomatică (n.r. - domeniul care descoperă legăturile dintre psihicul nostru și corp). Este o zonă care trebuie studiată. M-am informat pe zona de cancer. Depresia poate să conducă la apariția bolii canceroase. De-a lungul timpului am văzut astfel de situații.

Inițial nu am vrut să cred, părea că nu are legătură cu ce învățam noi. După care s-au făcut și studii în acest sens. Depresia și supărarea pot conduce la apariția cancerului. Am văzut cazuri de cancer de stomac, cancer de pancreas, mai puțin în cazul ficatului. Cred că efectele depresiei asupra ficatului sunt mai mici decât asupra inimii sau asupra unor organe asupra cărora pot induce cancer.

Cum spuneam, la stomac și pancreas am văzut astfel de situații. Aici sunt studii în desfășurare care tind să confirme acest lucru, adică efectul depresiei asupra organismului. Ficatul pare a fi mai protejat din acest punct de vedere, poate datorită capacității sale de rezervă. Gândiți-vă că un bolnav cu ciroză hepatică ajunge să aibă analizele modificate foarte târziu. Mulți nici nu știau că au ciroză pentru că așa de mare este capacitatea de compensare a ficatului și rezerva funcțională încât funcționează aproape normal. Și asta poate să conteze și în cazul agresiunii produse de supărări și depresie”, a zis profesorul Irinel Popescu în cadrul podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene.

Irinel Popescu este profesor universitar, medic primar chirurgie generală, doctor în Științe Medicale, coordonatorul Centrului Integrat de Excelență în Boli Hepatice SANADOR.

Irinel Popescu are competențe în chirurgie hepato-bilio-pancreatică și transplant hepatic, chirurgie esofagiană, chirurgie oncologică, chirurgie laparoscopică, chirurgie robotică.

