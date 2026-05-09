Charles B combină muzica clasică și tehno, în opening-party-ul RCW 2026 din Iași

Opening Party-ul RCW 2026 îl aduce în prim-plan pe Charles B, DJ și producător cunoscut pentru stilul său care combină muzica clasică și techno-ul. Artistul a urcat pe unele dintre cele mai importante scene internaționale, inclusiv Tomorrowland, și s-a remarcat prin seturi care reinterpretează compozitori consacrați într-o cheie electronică contemporană.

Romanian Creative Week 2026 se desfășoară între 13 și 24 mai 2026, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, iar deschiderea are loc pe 12 mai, în Grădinile Palas. Evenimentul va include o producție vizuală bazată pe lasere și scenografie open-air, gândită ca o introducere în atmosfera ediției RCW 2026. Publicul va avea astfel prima întâlnire cu festivalul și cu programul care va transforma Iașiul, timp de aproape două săptămâni, într-un spațiu dedicat industriilor creative.

„Ne dorim ca deschiderea Romanian Creative Week 2026 să transmită publicului, încă din primul moment, energia și direcția acestei ediții. Charles B este un artist care construiește punți între lumi aparent diferite, muzica clasică și scena electronică contemporană, iar acest tip de dialog artistic se regăsește foarte bine în spiritul RCW. Opening Party-ul din Grădinile Palas nu este doar un concert, ci primul contact al publicului cu atmosfera festivalului și cu ideea de experiență colectivă pe care Romanian Creative Week o propune an de an la Iași”, a declarat Cătălin Alionte, curator NeMO și directorul Romanian Creative Week.

RCW reunește în prezent 13 industrii creative – Film, Arte performative, Arte, Meșteșuguri, Design, Muzică, Literatură, Arhitectură, Advertising, Modă, New Media, Gaming, Educație și Sustenabilitate & Comunități creative. În 2023, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a desemnat Romanian Creative Week drept evenimentul care reunește cele mai multe industrii creative din Uniunea Europeană. În 2025, Ministerul Culturii a inclus RCW în categoria evenimentelor culturale strategice ale României, alături de alte proiecte majore precum Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Festivalul Internațional de Film Transilvania sau Art Safari.

Ediția din acest an va aduce la Iași peste o mie de artiști români și internaționali și sute de evenimente, de la expoziții, instalații urbane și concerte până la spectacole de teatru și dans, conferințe și proiecte interdisciplinare. Romanian Creative Week continuă și în 2026 direcția asumată încă de la prima ediție, aceea de a susține noile generații de creatori. Peste 60% dintre participanții acestei ediții sunt artiști tineri, invitați să își prezinte proiectele alături de nume consacrate ale scenei creative românești și internaționale. Prin burse, programe dedicate și platforme de expunere, RCW susține dezvoltarea tinerilor artiști și creează contexte de dialog între aceștia, public și profesioniști ai industriilor creative.