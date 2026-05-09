€ 5.2364
|
$ 4.4493
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2364
|
$ 4.4493
 
DCNews Cultura Charles B combină muzica clasică și tehno, în opening-party-ul RCW 2026 din Iași
Data publicării: 09 Mai 2026

Charles B combină muzica clasică și tehno, în opening-party-ul RCW 2026 din Iași
Autor: D.C.

Charles B- Romanian Creative Week

Opening Party-ul RCW 2026 îl aduce în prim-plan pe Charles B, DJ și producător cunoscut pentru stilul său care combină muzica clasică și techno-ul. Artistul a urcat pe unele dintre cele mai importante scene...

Opening Party-ul RCW 2026 îl aduce în prim-plan pe Charles B, DJ și producător cunoscut pentru stilul său care combină muzica clasică și techno-ul. Artistul a urcat pe unele dintre cele mai importante scene internaționale, inclusiv Tomorrowland, și s-a remarcat prin seturi care reinterpretează compozitori consacrați într-o cheie electronică contemporană.

Romanian Creative Week 2026 se desfășoară între 13 și 24 mai 2026, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, iar deschiderea are loc pe 12 mai, în Grădinile Palas. Evenimentul va include o producție vizuală bazată pe lasere și scenografie open-air, gândită ca o introducere în atmosfera ediției RCW 2026. Publicul va avea astfel prima întâlnire cu festivalul și cu programul care va transforma Iașiul, timp de aproape două săptămâni, într-un spațiu dedicat industriilor creative.

„Ne dorim ca deschiderea Romanian Creative Week 2026 să transmită publicului, încă din primul moment, energia și direcția acestei ediții. Charles B este un artist care construiește punți între lumi aparent diferite, muzica clasică și scena electronică contemporană, iar acest tip de dialog artistic se regăsește foarte bine în spiritul RCW. Opening Party-ul din Grădinile Palas nu este doar un concert, ci primul contact al publicului cu atmosfera festivalului și cu ideea de experiență colectivă pe care Romanian Creative Week o propune an de an la Iași”, a declarat Cătălin Alionte, curator NeMO și directorul Romanian Creative Week.

RCW reunește în prezent 13 industrii creative – Film, Arte performative, Arte, Meșteșuguri, Design, Muzică, Literatură, Arhitectură, Advertising, Modă, New Media, Gaming, Educație și Sustenabilitate & Comunități creative. În 2023, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a desemnat Romanian Creative Week drept evenimentul care reunește cele mai multe industrii creative din Uniunea Europeană. În 2025, Ministerul Culturii a inclus RCW în categoria evenimentelor culturale strategice ale României, alături de alte proiecte majore precum Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Festivalul Internațional de Film Transilvania sau Art Safari.

Ediția din acest an va aduce la Iași peste o mie de artiști români și internaționali și sute de evenimente, de la expoziții, instalații urbane și concerte până la spectacole de teatru și dans, conferințe și proiecte interdisciplinare. Romanian Creative Week continuă și în 2026 direcția asumată încă de la prima ediție, aceea de a susține noile generații de creatori. Peste 60% dintre participanții acestei ediții sunt artiști tineri, invitați să își prezinte proiectele alături de nume consacrate ale scenei creative românești și internaționale. Prin burse, programe dedicate și platforme de expunere, RCW susține dezvoltarea tinerilor artiști și creează contexte de dialog între aceștia, public și profesioniști ai industriilor creative.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Putin, la prima paradă fără armament greu din Piața Roșie, de teama Ucrainei: Victoria va fi a noastră!
Publicat acum 17 minute
România a fost de multe ori slabă în interiorul UE, susține Nicușor Dan: Nu și-a apărat coerent obiectivele
Publicat acum 34 minute
Discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei, un punct de cotitură. Chirieac: S-ar putea să avem cel mai bun președinte de după Revoluție
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Vreme severă în România: Avertizări Cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice şi grindină
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Nicușor Dan anunță că încep negocierile și trasează obiectivul viitorului Guvern: „Există constrângeri între partide, dar avem scenarii” pentru a debloca criza
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 27 minute
De ce Europa și Rusia sărbătoresc diferit Victoria. Și cum o criză de nervi a lui Stalin ne-a schimbat istoria
Publicat acum 5 ore si 32 minute
Horoscop 9 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 13 minute
BANCUL ZILEI: Rugămintea băiețelului
Publicat acum 3 ore si 13 minute
Nicușor Dan introduce în premieră inteligența artificială în justiție
Publicat acum 4 ore si 13 minute
Zelenski face trolling oficial: Ucraina „permite” Rusiei să desfășoare parada și va asigura securitatea Pieței Roșii din Moscova
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close