UNESCO: 30 de ani de cooperare între România și regiunea Reggio Calabria – patrimoniu

Evenimentul reunește reprezentanți ai mișcării cluburilor, ai autorităților locale și ai mediului cultural.

Manifestarea, organizată de Clubul pentru UNESCO din Reggio Calabria, în parteneriat cu Federația Română a Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO, evidențiază continuitatea unui parteneriat româno-italian construit în spiritul valorilor promovate de UNESCO: educație, cultură, patrimoniu, solidaritate și dialog între comunități.

Evenimentul principal s-a desfășurat în localitatea Motta San Giovanni, în cadrul proiectului național FICLU dedicat geoparcurilor, parcurilor și comunităților locale, sub titlul „Patrimonio e dialogo interculturale: continuità, amicizia e condivisione”.

La manifestare a participat Daniela Popescu, Secretar General al Federației Române a Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO și Vicepreședinta pentru Europa a Federației Mondiale a Asociațiilor si Cluburilor pentru UNESCO, alături de reprezentanți ai rețelei italiene ai cluburilor pentru UNESCO și ai administrației locale in frunte cu primarul localității. Gazdele evenimentului au fost coordonate de arhitectul Alberto Gioffrè, consilier național al Federației Italiene a Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO și președinte al Clubului UNESCO din Reggio Calabria.

Programul a inclus o serie de activități dedicate patrimoniului cultural și memoriei comunităților locale, printre care vizitarea Arhivei Minerilor din Motta San Giovanni, instituție propusă pentru includerea în programul UNESCO „Memoria Lumii”, precum și un itinerar cultural care a cuprins zona istorică a localității și fortificațiile bizantine de la Castello di Santo Niceto, un important reper al patrimoniului medieval din regiune.

Unul dintre momentele importante ale evenimentului l-a constituit acordarea unei Diplome de Recunoștință Clubului pentru UNESCO din Reggio Calabria, în semn de apreciere pentru cele trei decenii de dialog, cooperare și proiecte comune dezvoltate între organizațiile pentru UNESCO din România și Italia. Diploma subliniază faptul că, prin inițiative culturale și educaționale, precum și prin proiecte dedicate tinerilor, parteneriatul româno-italian a demonstrat că valorile UNESCO pot deveni punți vii între comunități, generații și națiuni.

Evenimentul a reprezentat, totodată, o oportunitate de reafirmare a angajamentului comun pentru continuarea cooperării în domenii precum educația pentru patrimoniu, dialogul intercultural, dezvoltarea durabilă și implicarea tinerilor în activitățile rețelei UNESCO.

După trei decenii de colaborare, intr un an in care Romania serbează 70 de ani de activitate in UNESCO, parteneriatul dintre cluburile UNESCO din România și cele din Calabria rămâne un exemplu de cooperare europeană construită pe încredere, prietenie și responsabilitate comună, confirmând rolul societății civile în promovarea valorilor și misiunii UNESCO.