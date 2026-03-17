Scriitorul și regizorul Igor Bergler, debut la Opera Națională, cu ”Bărbierul din Sevilla”

Begler regizează „Bărbierul din Sevilla” de Gioachino Rossini. Decorurile sunt realizate de Igor Bergler și Raluca Popa, iar costumele poartă semnătura Ralucăi Popa, conducerea muzicală îi aparține maestrului Daniel Jinga.

Născut la Reșița, la 21 septembrie 1970, și format intelectual la Timișoara, unde a absolvit liceul „C. D. Loga”, și-a continuat studiile la București, la ATF (astăzi UNATC), iar ulterior la Academia de Film și Televiziune din Berlin (DFFB).

În anii ’90, Bergler a realizat mai multe scurt și mediu metraje, dar și două lungmetraje – „Gambitul damei” (1995), considerat primul film produs de o televiziune privată din România, și „Porțile” (1996), văzut de presă drept primul thriller românesc. Activitatea sa s-a extins și în zona jurnalismului și a televiziunii, fiind redactor la revista ProCinema, autor a sute de articole de specialitate și realizator de emisiuni culturale, precum „A cincea roată”.

De-a lungul timpului, a activat și ca manager media și producător de publicitate, completând un parcurs profesional divers, dublat de studii doctorale în naratologie și științe economice.

Igor Bergler este autorul celor mai vândute romane românești din ultimii 30 de ani, Biblia pierdută și Testamentul lui Abraham.