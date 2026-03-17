€ 5.0937
|
$ 4.4270
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.4270
 
DCNews Cultura Scriitorul și regizorul Igor Bergler, debut la Opera Națională, cu ”Bărbierul din Sevilla”
Data publicării: 15:02 17 Mar 2026

Scriitorul și regizorul Igor Bergler, debut la Opera Națională, cu ”Bărbierul din Sevilla”
Autor: D.C.

igor bergler Foto: Agerpres

Igor Bergler, cunoscutul autor de thrillere istorice, precum „Biblia pierdută”, „Testamentul lui Abraham”, „Minciuna lui Michelangelo” sau „Apocalipsa după Charles” debutează pe scena Operei Naționale din București.

Begler regizează „Bărbierul din Sevilla” de Gioachino Rossini. Decorurile sunt realizate de Igor Bergler și Raluca Popa, iar costumele poartă semnătura Ralucăi Popa, conducerea muzicală îi aparține maestrului Daniel Jinga.

Născut la Reșița, la 21 septembrie 1970, și format intelectual la Timișoara, unde a absolvit liceul „C. D. Loga”, și-a continuat studiile la București, la ATF (astăzi UNATC), iar ulterior la Academia de Film și Televiziune din Berlin (DFFB).

În anii ’90, Bergler a realizat mai multe scurt și mediu metraje, dar și două lungmetraje – „Gambitul damei” (1995), considerat primul film produs de o televiziune privată din România, și „Porțile” (1996), văzut de presă drept primul thriller românesc. Activitatea sa s-a extins și în zona jurnalismului și a televiziunii, fiind redactor la revista ProCinema, autor a sute de articole de specialitate și realizator de emisiuni culturale, precum „A cincea roată”.

De-a lungul timpului, a activat și ca manager media și producător de publicitate, completând un parcurs profesional divers, dublat de studii doctorale în naratologie și științe economice. 

Igor Bergler este autorul celor mai vândute romane românești din ultimii 30 de ani, Biblia pierdută și Testamentul lui Abraham. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close