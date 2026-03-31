Ukrainian Classical Ballet aduce „Lacul Lebedelor,” pe 9 februarie 2027 la Sala Palatului

După succesul cu casa închisă din acest an, celebra companie Ukrainian Classical Ballet readuce spectacolul emblemă al baletului romantic – „Lacul Lebedelor,” pe scena Sălii Palatului pe 9 februarie 2027.

Cel mai emoţionant balet al tuturor timpurilor îmbină tehnica şi virtuozitatea soliştilor din Ukrainian Classical Ballet şi muzica nemuritoare a lui Ceaikovski într-o montare ce aduce baletul la rang de artă.

Spectacolul simbol al baletului romantic, va prinde viață prin talentul remarcabil al soliștilor şi corpului de balet de la Ukrainian Classical Ballet – companie renumită pentru interpretările sale de înaltă ținută artistică.

Prin viziunea directorului artistic şi fondatorului Ukrainian Classical Ballet, Ivan Zhuravlov, publicul va fi transportat într-o lume magică, unde grația dansului se împletește cu puterea muzicii lui Ceaikovski, într-un spectacol care va rămâne în sufletul spectatorilor pentru mult timp.

Fantasy & Dance Entertainment şi Ukrainian Classical Ballet vă invită să pășiți în lumea magică a baletului clasic și să trăiți, alături de artiștii săi, emoția unui spectacol de neuitat. „Lacul lebedelor” – o seară de vis, o poveste eternă spusă prin dans.

„Lacul lebedelor” este o poveste despre iubire, destin și sacrificiu, în care prințul Siegfried se îndrăgostește de frumoasa Odette, o prințesă transformată în lebădă de către un vrăjitor malefic. Povestea lor tragică este spusă prin mișcare, lumină și armonie, într-un regal vizual și sonor cu costume somptuoase și decoruri spectaculoase.

Bilete pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro şi DynamicTicket.ro, la casa de bilete a Sălii Palatului şi la Sala Dalles.