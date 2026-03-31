€ 5.0988
|
$ 4.4463
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0988
|
$ 4.4463
 
DCNews Cultura Ukrainian Classical Ballet aduce „Lacul Lebedelor,” pe 9 februarie 2027 la Sala Palatului
Data actualizării: 16:02 31 Mar 2026 | Data publicării: 16:02 31 Mar 2026

Ukrainian Classical Ballet aduce „Lacul Lebedelor,” pe 9 februarie 2027 la Sala Palatului
Autor: Vlad Roibu

WhatsApp Image 2026-03-29 at 14.31.37

Ukrainian Classical Ballen vine din nou în România pentru reprezentația Lacul Lebedelor.

După succesul cu casa închisă din acest an, celebra companie Ukrainian Classical Ballet readuce spectacolul emblemă al baletului romantic – „Lacul Lebedelor,” pe scena Sălii Palatului pe 9 februarie 2027. 

Cel mai emoţionant balet al tuturor timpurilor îmbină tehnica şi virtuozitatea soliştilor din Ukrainian Classical Ballet şi muzica nemuritoare a lui Ceaikovski într-o montare ce aduce baletul la rang de artă. 

Spectacolul simbol al baletului romantic, va prinde viață prin talentul remarcabil al soliștilor şi corpului de balet de la Ukrainian Classical Ballet – companie renumită pentru interpretările sale de înaltă ținută artistică. 

Prin viziunea directorului artistic şi fondatorului Ukrainian Classical Ballet, Ivan Zhuravlov, publicul va fi transportat într-o lume magică, unde grația dansului se împletește cu puterea muzicii lui Ceaikovski, într-un spectacol care va rămâne în sufletul spectatorilor pentru mult timp.

Fantasy & Dance Entertainment şi Ukrainian Classical Ballet vă invită să pășiți în lumea magică a baletului clasic și să trăiți, alături de artiștii săi, emoția unui spectacol de neuitat. „Lacul lebedelor” – o seară de vis, o poveste eternă spusă prin dans.

„Lacul lebedelor” este o poveste despre iubire, destin și sacrificiu, în care prințul Siegfried se îndrăgostește de frumoasa Odette, o prințesă transformată în lebădă de către un vrăjitor malefic. Povestea lor tragică este spusă prin mișcare, lumină și armonie, într-un regal vizual și sonor cu costume somptuoase și decoruri spectaculoase.

Bilete pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro şi DynamicTicket.ro, la casa de bilete a Sălii Palatului şi la Sala Dalles.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close