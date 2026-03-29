Ziua Unirii Basarabiei cu România, sărbătorită la Muzeul „Casa Romanței” 

Peste 250 de elevi, studenți și profesori din Republica Moldova s-au bucurat de acest eveniment dedicat acestui moment astral din istoria românilor, marcând ziua de 27 martie 1918 în care Basarabia devenea prima provincie istorică românească unită cu patria mamă România, Marea Unire urmând a fi desăvârșită la 1 Decembrie 1918 la Alba-Iulia.

Emoția a fost cu atât mai mare cu cât Muzeul „Casa Romanței” din Târgoviște a fost conectat, în direct, cu clădirea Academiei de Arte din Chișinău care găzduiește Sala Unirii, spațiu istoric în care s-a votat unirea Basarabiei cu Regatul România. Seria de vizite a făcut parte din programele educaționale „Primăveri pentru UNESCO” și „Tinerețea Romanței”, organizate de Asociația Culturală „Cetatea Romanței” Târgoviște, sub egida Federației Române și a celei Europene a Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO (FRACU și FEACU), la Muzeul „Casa Romanței”, din cadrul CNM „Curtea Domnească” Târgoviște, bucurându-se de patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Organizarea evenimentului s-a bucurat și de sprijinul și implicarea Direcției pentru Cultură și Patrimoniu a Primăriei Municipiului Chișinău, prin Anastasia Caraion, potrivit jurnaldb.ro.

Amfitrion al evenimentului a fost și de această dată Alina Mavrodin Vasiliu, director artistic al Festivalului Național „Crizantema de aur” din Târgoviște, președinta Federației Române a Asociațiilor pentru UNESCO și inițiatoarea acestor programe naționale educaționale, întâmpinându-i cu multă căldură pe elevi și profesori în deschiderea fiecărei vizite online.

Muzeograful Andrei Vasiliu, doctor în Istorie și cofondator al muzeului, a oferit participanților ghidaje captivante, printre refrene de romanțe. Informații prețioase despre mari artiști, instrumente muzicale vechi și ținute de scenă au contribuit la atmosfera emoționantă ce a cuprins, de la o vizită la alta, Muzeul „Casa Romanței” din Târgoviște, unicul muzeu din lume dedicat romanței românești, fondat în 2017 de istoricul Teodor Vasiliu, un adevărat tezaur cultural și un ambasador al culturii naționale.

Evenimentul a reconfirmat valoarea Programului Educațional „Tinerețea Romanței”, declarat de Comisia Națională a României pentru UNESCO ca fiind Model de Bune Practici pentru Educația Culturală și Artistică. Acest program inovativ aduce muzeul mai aproape de tineri, inclusiv în sălile de clasă, reunind la Muzeul „Casa Romanței”, până în prezent, peste 45.000 de elevi, studenți și profesori din România și din diaspora.