„Olé, torero!” – spre tărâmul toreadorilor cu tenorul Ştefan von Korch şi soprana Oana Maria Şerban pe 20 aprilie la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”

O frenezie muzicală plină de culoare, pasiune și ritmuri inspirate din însoritul târâm al toreadorilor. Vocea sclipitoare a solistului, şi timbrul luminos al sopranei Oana Maria Șerban vor intra într-un dialog artistic de o intensitate magnetică şi vor purta publicul o incursiune în care fiecare piesă devine o poveste despre iubire, libertate şi destin.

Tenorul Ştefan von Korch detaliază: «concertul „Ole Torero” poartă publicul într-un periplu sonor prin Spania şi dincolo de ea: de la patosul zarzuelei – cântecul iberic tradițional până la acordurile înflăcărate ale operei Carmen de Bizet, spectatorii vor trăi şi vor cunoaşte iubirea, trădarea, gelozia şi melancolia, într-un concert în care faţetele temperamentului iberic sunt dezvăluite prin muzică.»

În spiritul misiunii stagiunii Musical Extravaganza de a pune în lumină talente ce promit să devină stele ale scenei lirice,, publicul va avea şansa să le cunoască pe Ioana Petrescu şi Andreea Petrescu, eleve la canto clasic la Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu.”

La fel ca toate concertele din stagiunea „Musical Extravaganza,”„Ole Torero” este o călătorie pe portativ, în care sufletul tresaltă și trăirea devine artă.

Tenorul Ştefan von Korch

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu, Craiova şi Târgu Mureş.

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a fost deja prezent de la început de an pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la Filarmonica Braşov, Sibiu, Târgu Mureş şi pe scena Operei Naţionale din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,” în regia lui Andrei Şerban.

În 2025 a fost singurul solist român în concertele de mare tradiţie “Los Tres Tenores, ” din America Centrală, alături de solişti din Spania şi Honduras, a debutat la Ateneul Român în “Concert la Curtea Imperială,” a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu “Carmina Burana”, lucrarea sa „semnătură,” în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania .

Este vocea inconfundabilă pentru linia de tenor din Carmina Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă. Graţie manierei de interpretare acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

Soprana Oana Șerban

Cu un zâmbet cald și o voce care îmbină sensibilitatea cu forța, Oana Șerban cucerește scenele din țară și din străinătate. Timbrul ei aparte are puterea de a transforma fiecare piesă într-o poveste și fiecare notă într-o emoție. De la energia rolurilor de operă, la delicatețea pop-operei și bucuria musicalului, Oana trăiește fiecare apariție pe scenă ca pe o întâlnire cu publicul de suflet.

În acest an a debutat în Rosina din “Bărbierul din Sevilla” pe scena Operei Naţionale din Bucureşti, iar în 2025, soprana Oana Maria Şerban a fost „Elle” – unicul personaj din „Frumosul indiferent” şi „Vocea umană,” pe scena Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian,” a interpretat personajul Miss Honey în „Matilda,” musicalul Operei Comice pentru Copii premiat în Gala UNITER.

Stagiunea Musical Extravaganza continuă:

„Armonii sacre” – 1 aprilie Sala Dalles

„Olé, Torero!” – 20 aprilie – Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”

„Punem Petale Înapoi Florilor – Gala Kinetobebe” – 22 aprilie – Sala Dalles

„Valurile Dunării” – 15 mai – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

„Arrivereci, Roma!” – 3 iunie – Sala Dalles

„Carmina Burana” - *prima lucrare integrală din stagiune* - 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău

„Duelul Tenorilor” – 6 august – Grădina de Vară Herăstrău

„Nessun Dorma” – 14 septembrie – Teatrul Naţional – Sala Studio

„Christmas Extravaganza” – 16 decembrie – Sala Dalles

„Elixirul Dragostei” – 21 februarie 2027 – Sala Palatului