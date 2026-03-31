€ 5.0988
|
$ 4.4463
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0988
|
$ 4.4463

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Cultura „Olé, torero!" – spre tărâmul toreadorilor cu tenorul Ştefan von Korch şi soprana Oana Maria Şerban pe 20 aprilie la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian"
Data actualizării: 15:54 31 Mar 2026 | Data publicării: 15:53 31 Mar 2026

„Olé, torero!” – spre tărâmul toreadorilor cu tenorul Ştefan von Korch şi soprana Oana Maria Şerban pe 20 aprilie la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”
Autor: Vlad Roibu

WhatsApp Image 2026-03-30 at 11.54.00

Pe 20 aprilie tenorul gazdă al stagiunii Musical Extravaganza, Ştefan von Korch, invită publicul la concertul, „Olé Torrero”

O frenezie muzicală plină de culoare, pasiune și ritmuri inspirate din însoritul târâm al toreadorilor.  Vocea sclipitoare a solistului, şi timbrul luminos al sopranei Oana Maria Șerban vor intra într-un dialog artistic de o intensitate magnetică şi vor purta publicul o incursiune în care fiecare piesă devine o poveste despre iubire, libertate şi destin.

 

Tenorul Ştefan von Korch detaliază: «concertul „Ole Torero” poartă publicul într-un periplu sonor prin Spania şi dincolo de ea: de la patosul zarzuelei – cântecul  iberic tradițional până la acordurile înflăcărate ale operei Carmen de Bizet, spectatorii vor trăi şi vor cunoaşte iubirea, trădarea, gelozia şi melancolia, într-un concert în care faţetele temperamentului iberic sunt dezvăluite prin muzică.»

În spiritul misiunii stagiunii Musical Extravaganza de a pune în lumină talente ce promit să devină stele ale scenei lirice,, publicul va avea şansa să le cunoască pe Ioana Petrescu şi Andreea Petrescu, eleve la canto clasic la Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu.” 

La fel ca toate concertele din stagiunea „Musical Extravaganza,”„Ole Torero” este o călătorie pe portativ, în care sufletul tresaltă și trăirea devine artă.

Tenorul Ştefan von Korch

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu, Craiova şi Târgu Mureş. 

 Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a fost deja prezent de la început de an pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la Filarmonica Braşov, Sibiu, Târgu Mureş şi pe scena Operei Naţionale din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,” în regia lui Andrei Şerban.

În 2025 a fost singurul solist român în concertele  de mare tradiţie “Los Tres Tenores, ” din America Centrală, alături de solişti din Spania şi Honduras, a debutat la Ateneul Român în “Concert la Curtea Imperială,” a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu “Carmina Burana”, lucrarea sa „semnătură,” în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania .

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

Soprana Oana Șerban

Cu un zâmbet cald și o voce care îmbină sensibilitatea cu forța, Oana Șerban cucerește scenele din țară și din străinătate. Timbrul ei aparte are puterea de a transforma fiecare piesă într-o poveste și fiecare notă într-o emoție. De la energia rolurilor de operă, la delicatețea pop-operei și bucuria musicalului, Oana trăiește fiecare apariție pe scenă ca pe o întâlnire cu publicul de suflet. 

În acest an a debutat în Rosina din “Bărbierul din Sevilla” pe scena Operei Naţionale din Bucureşti, iar în 2025, soprana Oana Maria Şerban a fost „Elle” – unicul personaj din „Frumosul indiferent” şi „Vocea umană,” pe scena Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian,” a interpretat personajul Miss Honey în „Matilda,” musicalul Operei Comice pentru Copii premiat în Gala UNITER.

Stagiunea Musical Extravaganza continuă:

„Armonii sacre” – 1 aprilie Sala Dalles

„Olé, Torero!” – 20 aprilie – Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”

„Punem Petale Înapoi Florilor – Gala Kinetobebe” – 22 aprilie – Sala Dalles

„Valurile Dunării” – 15 mai – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

„Arrivereci, Roma!” – 3 iunie – Sala Dalles

„Carmina Burana” -  *prima lucrare integrală din stagiune* - 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău

„Duelul Tenorilor” – 6 august – Grădina de Vară Herăstrău

„Nessun Dorma” – 14 septembrie – Teatrul Naţional – Sala Studio

„Christmas Extravaganza” – 16 decembrie – Sala Dalles

„Elixirul Dragostei” – 21 februarie 2027 – Sala Palatului

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close