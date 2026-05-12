DCNews Cultura Expoziție Irina Cîmpeanu Ștefureac și Medeea Stănescu: echo chamber: the space between
Data publicării: 12 Mai 2026

Expoziție Irina Cîmpeanu Ștefureac și Medeea Stănescu: echo chamber: the space between
Autor: Dana Mihai

Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” organizează în galeria „Cuhnia”, în perioada 14 - 31 mai 2026, expoziția echo chamber: the space between, semnată de artistele Irina Cîmpeanu Ștefureac și Medeea Stănescu. 

Vernisajul va avea loc în data de 16 mai, la ora 16.

„În echo chamber: the space between, practicile Irinei Cîmpeanu Ștefureac și ale Medeei Stănescu nu se suprapun, ci funcționează în tensiune, într-un raport de proximitate instabilă. Expoziția nu propune o temă comună în sens ilustrativ, ci explorează distanța dintre două moduri distincte de a construi imaginea și de a negocia vizibilul.

Lucrările Medeei Stănescu operează într-un registru atmosferic, în care forma se dizolvă într-un câmp instabil de lumină și culoare. Peisajul nu mai este un loc, ci o apariție, un fenomen în curs de formare sau de dispariție. Verticalitățile difuze, acumulările de materie și scurgerile cromatice construiesc un spațiu în care privirea nu se fixează, ci alunecă. Imaginea refuză stabilitatea și, implicit, certitudinea: ceea ce vedem este mereu în pragul pierderii.

În contrast, Irina Cîmpeanu Ștefureac introduce obiectul ca formă recognoscibilă, dar îl plasează într-un context care îi destabilizează statutul. Elemente aparent familiare (jucării, forme din baloane, fragmente de corp) sunt tratate cu o precizie aproape iluzionistă, însă inserate în spații care nu le susțin logic. Relația dintre ele devine tensionată: mâinile apasă, țin, controlează, în timp ce obiectele rămân opace, închise în propria lor materialitate lucioasă. Familiarul este astfel suspendat între
recunoaștere și disconfort.

Între aceste două direcții, una care dizolvă imaginea și alta care o fixează excesiv, se deschide spațiul comun al expoziției. Echo chamber nu funcționează aici ca metaforă a repetării, ci ca un mecanism de amplificare: fiecare practică accentuează ceea ce îi lipsește celeilalte. Fluiditatea Medeei Stănescu evidențiază rigiditatea și controlul din lucrările Irinei Cîmpeanu Ștefureac, în timp ce prezența concretă a obiectului scoate la suprafață caracterul evanescent al peisajelor.

Spațiul dintre nu este un gol, ci un câmp activ de tensiune, în care imaginea oscilează între apariție și fixare, între pierdere și control. Privitorul nu este invitat să aleagă între aceste două registre, ci să rămână în această zonă instabilă, unde sensul nu se stabilizează, ci se construiește continuu din relația dintre ele.” arată un comunicat al organizatorilor.

