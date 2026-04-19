DCNews Cultura Harta desfrânării, de Doina Ruști, tradusă în arabă și publicată la Cairo
Data actualizării: 18:01 19 Apr 2026 | Data publicării: 17:53 19 Apr 2026

Autor: D.C.

Povestirea Harta desfrânării scrisă de scriitoarea Doina Ruști a fost tradusă în limba arabă și publicată în prestigioasa revistă Misr Al-Mahrousa, din Cairo.

Misr Al-Mahrousa este o revistă cu deschidere internațională, spre mediile literare și academice, iar traducerea contribuie la consolidarea prezenței literaturii române în circuitul internațional.

Apărută în volumul ”Depravatul din Gorgani”,  povestirea propune o geografie narativă, cu semnificații în destinul Elinei, o tânără ișlicăreasă, din Bucureștiul fanariot. În urma unei întâlniri misterioase și electrice, pentru Elina, orașul se reorganizează în jurul unor puncte esențiale, desenând o hartă secretă a plăcerilor și a inițierii. De altfel, în multe dintre povestirile seriei fanariote, semnate de Doina Ruști, orașul apare ca un spațiu al suprapunerilor dintre Orient și Occident, al ambiguității și al întâmplărilor magice. Totul este fluid, mai ales identiatea și memoria. Versiunea arabă a povestirii Harta desfrânării îi aparține scriitoarei egiptene Howaida Saleh, prozatoare, eseistă și critic literar. 

 „Ceea ce m-a atras în proza Doinei Ruști, mai ales în romanul ei The Book of Perilous Dishes, este experiența feminină și modul subtil în care sunt clădite identitățile”, spune Howaida Saleh.

„Harta desfrânării este primul meu text tradus în arabă, a spus Doina Ruști, lucru pentru care îi sunt foarte recunoscătoare prozatoarei Howaida Saleh și revistei Misr Al-Mahrousa. O văd ca pe o recunoaștere reciprocă între spații culturale înrudite prin forme de imaginar care depășesc granițele geografice.” 

