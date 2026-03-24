Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte trece la programul de vară

Vă așteptăm la muzeele aflate în administrarea noastră – pentru recreere, dar şi pentru a descoperi multiplele aspecte ale trecutului şi prezentului în plină transformare, oglindite deopotrivă într-o largă varietate de exponate, puse în valoare în expoziţiile permanente şi temporare găzduite de aceste instituții.

Noul program va fi următorul:

– Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” și Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi vor putea fi vizitate de marţi până duminică, în intervalul orar 9:00 – 18:30; ultimul bilet va fi eliberat la ora 18:00.

Luni: închis.

– Muzeul de Artă, Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene – Școala de Cavalerie, Muzeul de Istorie, Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic, Muzeul „Casa Romanţei”, Muzeul „Vasile Blendea”, Casa-Atelier „Gheorghe Petraşcu”, Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni vor putea fi vizitate de marţi până duminică, în intervalul orar 9:00 – 17:00; ultimul bilet va fi eliberat la ora 16:30.

Luni: închis.

Casa-Atelier „Gabriel Popescu” din localitatea Vulcana-Pandele și Muzeul Etnografic „Dumitru Ulieru” Pietroşiţa sunt deschise pentru vizitare de marţi până duminică, între orele 8:00 – 16:00; ultimul bilet va fi eliberat la ora 15.30.

Luni: închis.

– Casa Memorială „Ion Luca Caragiale” și Muzeul de Etnografie Pucioasa vor fi deschise de miercuri până duminică, între orele 8:00 – 16:00; ultimul bilet va fi eliberat la ora 15:30.

Lunea, marţea, primul şi al treilea weekend din fiecare lună, muzeele sunt închise.

Compartimentul Imagine, Relații Externe, al Consiliului Județean Dâmbovița.