Începând de duminică, 29 martie 2026, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte trece la programul de vară.
– Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” și Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi vor putea fi vizitate de marţi până duminică, în intervalul orar 9:00 – 18:30; ultimul bilet va fi eliberat la ora 18:00.
Luni: închis.
– Muzeul de Artă, Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene – Școala de Cavalerie, Muzeul de Istorie, Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic, Muzeul „Casa Romanţei”, Muzeul „Vasile Blendea”, Casa-Atelier „Gheorghe Petraşcu”, Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni vor putea fi vizitate de marţi până duminică, în intervalul orar 9:00 – 17:00; ultimul bilet va fi eliberat la ora 16:30.
Luni: închis.
Casa-Atelier „Gabriel Popescu” din localitatea Vulcana-Pandele și Muzeul Etnografic „Dumitru Ulieru” Pietroşiţa sunt deschise pentru vizitare de marţi până duminică, între orele 8:00 – 16:00; ultimul bilet va fi eliberat la ora 15.30.
Luni: închis.
– Casa Memorială „Ion Luca Caragiale” și Muzeul de Etnografie Pucioasa vor fi deschise de miercuri până duminică, între orele 8:00 – 16:00; ultimul bilet va fi eliberat la ora 15:30.
Lunea, marţea, primul şi al treilea weekend din fiecare lună, muzeele sunt închise.
