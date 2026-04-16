DCNews Stiri Guvernul României, anunțul zilei privind coiful de aur de la Coțofenești și brățările dacice
Data publicării: 13:07 16 Apr 2026

Guvernul României, anunțul zilei privind coiful de aur de la Coțofenești și brățările dacice
Autor: Ioan-Radu Gava

coiful de la cotofenesti bratari dacice tezaur Coiful de la Coțofenești, recuperat de autoritățile olandeze, alături de două brățări dacice. Sursa foto: Agerpres

Coiful de aur de la Coțofenești și cele două brățări dacice de aur se întorc în România, a anunțat, joi, Ministerul Culturii.

Guvernul României anunță repatrierea coifului de la Coțofenești și a celor două brățări dacice recuperate. Este un moment de mare bucurie, care aduce în prim-plan nu doar valoarea excepțională a acestor artefacte, ci și semnificația profundă a revenirii lor acasă, în România.

Mulțumim tuturor celor implicați (instituții, experți și autorități din țară și din străinătate) pentru profesionalismul și cooperarea care au făcut posibil acest rezultat.

Pentru prima dată de la revenirea lor în țară, coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice vor putea fi revăzute la Muzeul Național de Istorie a României, în cadrul unui eveniment organizat în data de 21 aprilie, la ora 19:30. Momentul va fi prezentat și prin intermediul presei, iar ulterior artefactele vor deveni accesibile publicului larg, atât la sediu, cât și în regiunile țării, prin intermediul unei campanii dedicate.

Reîntoarcerea acestor piese de patrimoniu este un moment de reparație simbolică. Dincolo de valoarea lor istorică și arheologică, ele poartă cu sine fragmente esențiale din trecutul nostru și din memoria culturală pe care avem datoria să o protejăm și să o transmitem mai departe.

