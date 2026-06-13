Universitatea Craiova se desparte de Vasile Mogoș

Vasile Mogoș, internațional român de fotbal. Sursa foto: Agerpres

Campioana României la fotbal a anunțat, sâmbătă, despărțirea de fundașul Vasile Mogoș.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova a anunțat, sâmbătă, despărțirea de fundașul Vasile Mogoș.

Mulțumim, Vasile Mogoș!

„Contractul dintre Universitatea Craiova și Vasile Mogoș a ajuns la final, iar drumurile noastre se despart aici. Cu toate acestea, Vasile va rămâne mereu unul dintre noi și vom purta cu mândrie mai departe toate amintirile pe care le-am creat împreună. Ești leu. Ești amuletă. Tu ești buburuza noastră care, chiar și de la distanță, ne va conduce către noi obiective importante. Respect, Vasile!”, au scris oficialii olteni pe pagina oficială de Facebook a echipei.

Mogoș, „Cetățean de onoare” al Craiovei

Internaţionalul român Vasile Mogoş s-a transferat definitiv de la CFR Cluj la echipa de fotbal Universitatea Craiova în februarie 2025.

Venit în Gruia în vara anului 2023, Mogoş a îmbrăcat tricoul echipei clujene în 62 de partide şi a reuşit să înscrie de două ori.

Mogoş a debutat pentru naţionala României în 2019, când selecţioner era Mirel Rădoi, şi a adunat opt partide în tricoul primei reprezentative. A evoluat pentru „Generaţia de Suflet” în meciul împotriva Olandei la EURO 2024.

Vasile Mogoş a jucat în cariera sa la mai multe echipe din Italia, între care Lumezzane, Reggiana, Ascoli, Cremonese, Chievo şi Crotone, potrivit Agerpres.

El a primit, alături de ceilalți colegi de la Universitatea Craiova, titlul de „Cetățean de onoare al Municipiului Craiova”. Echipa din Bănie a reușit să câștige atât Superliga, cât și Cupa României în sezonul 2025-2026.