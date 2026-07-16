Conflict la vârful puterii de la Kiev: Ministrul demisionar al Apărării sare la gâtul șefului Armatei: "În loc să caute cum să învingă Rusia, încearcă să divizeze ţara"

Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov. Sursa foto: Agerpres

Remanierea ministrului Apărării din Ucraina scoate la iveală vechi tensiuni de la vârful puterii de la Kiev.

Ministrul ucrainean al Apărării înlăturat din funcţie în urma unei remanieri guvernamentale, Mihailo Fedorov, i-a reproşat joi comandantului-şef al armatei, generalul Oleksandr Sîrski, că încearcă să divizeze Ucraina, transmite Agerpres, citând AFP şi EFE.

Aceste acuzații scot la lumină un conflict profund între cei doi responsabili ce l-a determinat pe preşedintele Volodimir Zelenski să-l înlocuiască pe titularul Apărării, susţinut însă în proteste de stradă neobişnuite în Ucraina pe timp de război.

"În loc să caute cum să învingă Rusia prin tactici asimetrice - ceea ce de altfel este misiunea comandantului-şef - el a găsit o modalitate de a diviza ţara în care noi trăim astăzi", a declarat Mihailo Fedorov la o conferinţă de presă la Kiev, în timp ce proteste au loc în mai multe oraşe importante din ţară în sprijinul menţinerii sale în guvern.

Fedorov spune că i-a cerut lui Zelenski să-l demită pe șeful Armatei

Fedorov a spus că el şi generalul Sîrski au concepţii incompatibile şi că i-a cerut lui Zelenski să-l demită pe comandantul-şef al armatei.

Confruntat cu refuzul preşedintelui de a-l demite pe Sîrski, Fedorov a ales totuşi să încerce să colaboreze cu el. Dar "am avut dispute întrucât toate iniţiativele pe care le-am propus au început să fie blocate", a mărturisit ministrul demisionar.

Una dintre reformele impulsionate de Fedorov pe care, potrivit acestuia, Sîrski a sabotat-o, a fost introducerea pentru militarii care luptă pe front a contractelor pe durată determinată, în locul mobilizării permanente fără niciun orizont de timp de încetare a acesteia.

Fedorov a descris stilul lui Sîrski drept "autoritar" şi îl consideră pe acesta responsabil pentru ostilitatea resimţită de mulţi ucraineni faţă de ofiţerii recrutori care patrulează pe străzi pentru a mobiliza bărbaţi cu forţa. O astfel de patrulă a fost atacată săptămâna trecută de cetăţeni în oraşul Liov. Unii martori au declarat presei că, înaintea atacului asupra acestei patrule, ofiţerii recrutori au bătut un bărbat pentru a-l duce cu forţa la biroul de încorporare.

Fedorov are sprijinul mai multor deputaţi critici faţă de Zelenski

Fostul ministru, în vârstă de 35 de ani, este considerat una dintre figurile-cheie în modernizarea armatei, cu iniţiative precum cumpărarea masivă de drone şi introducerea testelor poligraf şi a altor măsuri anticorupţie în sectorul apărării.

Mulţi în Ucraina văd în Mihailo Fedorov opusul lui Oleksandr Sîrski şi a altor generali formaţi în epoca sovietică şi care au o concepţie mai tradiţională asupra armatei şi a războiului. La rândul lor, aceşti generali îi reproşează lui Fedorov lipsa de experienţă militară.

Acesta din urmă a mai spus la conferinţa de presă - în timpul căreia a primit sprijinul mai multor deputaţi critici faţă de Zelenski - că preşedintele i-a oferit funcţia de consilier al său ca alternativă la cea de ministru al Apărării, dar a refuzat propunerea.