Alina Șerban, premiată la Madrid de Ziua Internațională a Romilor pentru performanțele din "Gipsy Queen"

Premiul este acordat de Institute of Gypsy Culture, fundație publică aflată sub egida Ministerului Educației, Culturii și Sportului din Spania. Ceremonia a avut loc pe 8 aprilie 2026, de Ziua Internațională a Romilor, în prezența unor oficiali de rang înalt și a reprezentanților instituției organizatoare.

Semnificația zilei de 8 aprilie

Data de 8 aprilie marchează primul Congres Mondial al Romilor, desfășurat la Londra în 1971, moment esențial pentru afirmarea identității rome, standardizarea limbii romani și revendicarea drepturilor civile.

Ziua este celebrată anual la nivel global, inclusiv în România, unde, din 1990, este cunoscută drept Sărbătoarea etniei romilor. Evenimentul este atât o celebrare a culturii și contribuțiilor romilor, cât și un prilej de reflecție asupra discriminării și inegalităților încă existente.

Succesul filmului "Gipsy Queen"

Premiul vine într-un moment important din cariera Alinei Șerban, odată cu succesul filmului „Gipsy Queen”, în care joacă rolul principal. Lungmetrajul, o coproducție Austria-Germania regizată de Hüseyin Tabak, a fost lansat în România pe 27 februarie și a obținut șapte premii din 11 nominalizări internaționale.

Povestea urmărește destinul lui Ali, o mamă care luptă pentru un viitor mai bun pentru copiii săi, într-o societate marcată de inegalități, boxul devenind simbolul rezistenței și al demnității.

Citește și: Cine este românca Natalie Musteață, câștigătoare a unui Oscar la Hollywood

Interpretarea i-a adus Alinei Șerban patru premii pentru Cea mai bună actriță, inclusiv o distincție importantă în Germania, deși nu este vorbitoare nativă de germană. Pentru acest rol, artista s-a antrenat timp de un an în box, ajungând să performeze alături de sportivi profesioniști și să participe la realizarea uneia dintre cele mai lungi scene de box din cinematografie.

În film, linia dintre realitate și ficțiune este estompată, adversara fiind campioana mondială Maria Lindberg, iar antrenorul interpretat de legendarul boxer Jürgen Blin.

Recunoaștere internațională

„Gipsy Queen” a fost selecționat și nominalizat la festivaluri și premii importante, precum Premiile Austriece de Film, Tallinn Black Nights Film Festival, European Film Awards și Premiile Academiei Germane de Film (LOLA), consolidându-și poziția în cinematografia europeană contemporană.

Alina Șerban este considerată una dintre cele mai importante voci artistice ale generației sale. Absolventă a UNATC București, dar și a New York University – Tisch School of the Arts și Royal Academy of Dramatic Art din Londra, ea a construit o carieră solidă în teatru și film. Este prima artistă romă decorată cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler.

De-a lungul timpului, a reprezentat România pe scene internaționale, inclusiv la Festivalul de Film de la Cannes, și a fost recompensată pentru rolurile sale în producții europene. În 2024, a câștigat locul I la concursul CNC – secțiunea Debut, pentru proiectul lungmetrajului „Eu contez”, confirmând și direcția sa regizorală.

Distincția The Gypsy Culture Awards „8 April” confirmă nu doar valoarea artistică a Alinei Șerban, ci și impactul social al activității sale, contribuind la promovarea unei perspective autentice asupra identității rome în cultura europeană contemporană.

Premiile Gypsy Culture Awards „8 April” sunt acordate anual pentru a evidenția contribuțiile remarcabile în promovarea culturii rome și pentru a sublinia importanța acestei zile la nivel internațional.