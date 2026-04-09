Crin Antonescu: Nu pot să nu observ un prim gest prezidențial sănătos al lui Nicușor Dan
Data publicării: 23:26 09 Apr 2026

Crin Antonescu: Nu pot să nu observ un prim gest prezidențial sănătos al lui Nicușor Dan
Autor: Anca Murgoci

Crin Antonescu Crin Antonescu

Fostul candidat la prezidențiale Crin Antonescu a făcut referire la unii susținători ai președintelui Nicușor Dan care acum critică numirile de procurori făcute de șeful statului.

Crin Antonescu a zis că prin ce a făcut, Nicușor Dan arată că își asumă condiția de președinte.

„Momentul în care Nicușor Dan a luat o decizie arată că își asumă condiția de președinte. Decizia poate fi bună sau rea, asta vom vedea și vom judeca, dar este o decizie în care își asumă rolul de președinte, care nu este la comanda unor grupuri de presiune pe care le cunoaștem de ani de zile.

Grupuri care, așa cum am spus și în postare, au înțeles de 20 de ani că ele trebuie să decidă ce face în această țară președintele, guvernul, procurorii, Curtea Constituțională și alții. Am văzut în acest lucru un aspect pozitiv și atât am spus.

Oamenii care sunt atât de fervenți și pasionali pe tema procurorilor, pentru că despre procurori este vorba în primul rând, nu despre toată justiția, sunt aceiași care ne-au spus această poveste timp de 20 de ani. Sunt oamenii care nu au găsit nimic în neregulă în perioada sinistră a binomului SRI-DNA, sunt aceiași oameni care, având sentimentul că nu mai controlează ceea ce pentru ei e important - justiția, procurorii, instanțele - consideră că Nicușor Dan, alesul lor, trebuie să le stea la dispoziție.

Faptul că Nicușor Dan a afirmat că el este președintele, că el ia decizia și își asumă răspunderea, este un lucru pe care eu l-am salutat”, a zis Crin Antonescu la Realitatea Plus, în emisiunea Ancăi Alexandrescu.

De asemenea, Crin Antonescu, într-o postare pe Facebook, a zis că susținătorii lui Nicușor Dan „nu se așteptau la asta”, apoi vorbește și despre perioadele în care președinți au fost Traian Băsescu și Klaus Iohannis.  

„Toată uriașa criză internațională, toată suferința de zi cu zi a milioane de români săraci și ai nimănui, toată jalea din sistemul de educație, totul pălește sau chiar nu există în fața faptului că Nicușor al lor a numit niște procurori care nu sunt ai lor. Nu-i cunosc în niciun fel pe procurorii respectivi, nu mă iluzionez pentru atâta lucru în legătură cu președinția dlui Dan, nu aș jubila prea mult în locul pesediștilor sau altor jucători politici interesați special de mersul justiției.

Dar nu pot să nu observ și să nu salut un prim gest prezidențial sănătos al lui Nicușor Dan. Indiferent de motivele alegerii sale, un mesaj e corect și binevenit: Președintele (oricine ar fi el) nu este captivul unei secte sau haite, sub motivul că membrii acesteia l-au votat. Da, există posibilitatea, așa cum vedem, ca mulți membri ai haitei să turbeze. Dar, nici o grijă, domnule Președinte, după ce vor consuma febril și iluzia că dl. Bolojan e noul “imam ascuns” al basismului nemuritor, se vor întoarce, scheunând, la gardul Cotrocenilor”.

