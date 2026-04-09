Chirieac: Nicușor Dan a refuzat să fie o marionetă în mâinile USR-ului
Data publicării: 19:47 09 Apr 2026

Autor: Anca Murgoci

Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, că a semnat decretele pentru numirea șefilor marilor parchete.

Președintele Nicușor Dan a afirmat, miercuri, că are garanția că a făcut o alegere bună privind numirile la șefia marilor parchete.

S-a schimbat ceva în relația dintre USR și Nicușor Dan? Mai este președintele un susținător al USR în coaliția de guvernare în condițiile în care Nicușor Dan este criticat de simpatizanții USR pentru numirile de la parchete? Ce s-a schimbat odată cu acest scandal? 

Bogdan Chirieac, analist politic, a răspuns acestor întrebări la Realitatea Plus.

Potrivit analistului, deși au existat tensiuni și nemulțumiri în jurul acestor decizii, ruptura dintre președinte și USR nu este iminentă. Reacțiile critice au venit mai degrabă din zona susținătorilor și a unor voci apropiate USR-ului.

Analistul a mai spus că nici USR nu își permite să tensioneze prea mult relația cu președintele, ținând cont că poziția partidului în actuala coaliția de guvernare.

„S-a schimbat ceva fundamental în privința faptului că Nicușor Dan a numit procurorii așa cum a gândit domnia sa mai bine și a refuzat să fie o marionetă în mâinile USR-ului. Președintele României refuză să fie marioneta USR. USR a încercat să facă o mișcare civică, să iasă în stradă, și-a activat rețeaua impresionantă de ONG-uri, pentru a impune procurori pe care și-i doresc domniile lor. Nicușor Dan nu a acceptat acest lucru, ceea ce, din punctul meu de vedere, este un fapt pozitiv pentru președintele României.

Dar acest lucru nu înseamnă că domnul președinte Dan se desparte de USR. Exista o majoritatea guvernamentală și fără USR. Trebuia doar ca domnul Nicușor Dan să hotărască astfel, dar președintele a vrut și USR la putere. Nici USR nu va întinde coarda. Pentru că și USR știe că cu 10% conduce țara. Dacă președintele decide să-i scoată de la guvernare pe cei de la USR... se duc și... de acolo până în negrea veșnicie mai este un pas pentru USR. Cred că se vor opri aici. Nu liderii USR au scos flăcări pe nas, comunicatori apropiați USR au fost nemulțumiți, ceea ce, din punct de vedere politic, nu este același lucru”, a zis Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

Incertitudine politică


Situația politică rămâne instabilă, inclusiv în ceea ce privește guvernarea.

„În privința guvernării, adevărul este că nimeni nu știe cum va fi. Nici Sorin Grindeanu nu cred că știe. A intrat într-o capcană și este foarte greu să iasă acum din ea. A hotărât PSD să iasă de la guvernare dacă rămâne Bolojan premier... trebuie să o facă pentru că așa au hotărât în unanimitate. Nu se știe... poate că AUR va sprijini un guvern minoritar din Parlament. Chestiunea aceasta cu moțiunea de cenzură ne pune pe gânduri. Cât îl sprijină? Două săptămâni? Trei săptămâni? Se încurcă foarte tare situația în acest moment”, a mai spus Bogdan Chirieac.  

VEZI ȘI: Nicușor Dan a semnat decretele pentru noii șefi ai parchetelor: Cine sunt cei care vor conduce DNA, DIICOT și Parchetul General 

Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Israelul anunță negocieri directe cu Libanul pentru dezarmarea Hezbollah
Publicat acum 10 minute
Ciobănescul mioritic: între legenda stânei și realitatea modernă
Publicat acum 15 minute
Premierul Groenlandei îi răspunde lui Trump: Nu suntem o bucată de gheață
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Iubitul influenceriței Ioana Grama i-a cunoscut fiica: „Ea a văzut mai degrabă o prietenie, decât o relație între noi”
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Chirieac: Nicușor Dan a refuzat să fie o marionetă în mâinile USR-ului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 34 minute
Horoscop 9 aprilie 2026. Marte intră în Berbec, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 12 ore si 28 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 41: Iran cere despăgubiri la ONU pentru sancțiuni
Publicat acum 12 ore si 23 minute
Discuții de peste două ore între SUA și NATO. Mark Rutte: "Trump este dezamăgit de mulți". Ce plan ar avea
Publicat acum 11 ore si 27 minute
Joia Mare– tradiții și superstiții. Gestul pe care îl faci zilnic, dar astăzi este interzis. Aduce ghinion și neînțelegeri în familie
Publicat acum 11 ore si 45 minute
Paște ortodox 2026: De ce ouăle roșii se vopsesc în Joia Mare. Ce pățești dacă le faci vineri
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
