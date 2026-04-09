Chirieac: Nicușor Dan a refuzat să fie o marionetă în mâinile USR-ului

Președintele Nicușor Dan a afirmat, miercuri, că are garanția că a făcut o alegere bună privind numirile la șefia marilor parchete.

S-a schimbat ceva în relația dintre USR și Nicușor Dan? Mai este președintele un susținător al USR în coaliția de guvernare în condițiile în care Nicușor Dan este criticat de simpatizanții USR pentru numirile de la parchete? Ce s-a schimbat odată cu acest scandal?

Bogdan Chirieac, analist politic, a răspuns acestor întrebări la Realitatea Plus.

Potrivit analistului, deși au existat tensiuni și nemulțumiri în jurul acestor decizii, ruptura dintre președinte și USR nu este iminentă. Reacțiile critice au venit mai degrabă din zona susținătorilor și a unor voci apropiate USR-ului.

Analistul a mai spus că nici USR nu își permite să tensioneze prea mult relația cu președintele, ținând cont că poziția partidului în actuala coaliția de guvernare.

„S-a schimbat ceva fundamental în privința faptului că Nicușor Dan a numit procurorii așa cum a gândit domnia sa mai bine și a refuzat să fie o marionetă în mâinile USR-ului. Președintele României refuză să fie marioneta USR. USR a încercat să facă o mișcare civică, să iasă în stradă, și-a activat rețeaua impresionantă de ONG-uri, pentru a impune procurori pe care și-i doresc domniile lor. Nicușor Dan nu a acceptat acest lucru, ceea ce, din punctul meu de vedere, este un fapt pozitiv pentru președintele României.

Dar acest lucru nu înseamnă că domnul președinte Dan se desparte de USR. Exista o majoritatea guvernamentală și fără USR. Trebuia doar ca domnul Nicușor Dan să hotărască astfel, dar președintele a vrut și USR la putere. Nici USR nu va întinde coarda. Pentru că și USR știe că cu 10% conduce țara. Dacă președintele decide să-i scoată de la guvernare pe cei de la USR... se duc și... de acolo până în negrea veșnicie mai este un pas pentru USR. Cred că se vor opri aici. Nu liderii USR au scos flăcări pe nas, comunicatori apropiați USR au fost nemulțumiți, ceea ce, din punct de vedere politic, nu este același lucru”, a zis Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

Incertitudine politică



Situația politică rămâne instabilă, inclusiv în ceea ce privește guvernarea.

„În privința guvernării, adevărul este că nimeni nu știe cum va fi. Nici Sorin Grindeanu nu cred că știe. A intrat într-o capcană și este foarte greu să iasă acum din ea. A hotărât PSD să iasă de la guvernare dacă rămâne Bolojan premier... trebuie să o facă pentru că așa au hotărât în unanimitate. Nu se știe... poate că AUR va sprijini un guvern minoritar din Parlament. Chestiunea aceasta cu moțiunea de cenzură ne pune pe gânduri. Cât îl sprijină? Două săptămâni? Trei săptămâni? Se încurcă foarte tare situația în acest moment”, a mai spus Bogdan Chirieac.

