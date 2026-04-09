Melania Trump respinge „minciunile" privind o presupusă legătură cu Jeffrey Epstein
Data publicării: 22:46 09 Apr 2026

Melania Trump respinge „minciunile” privind o presupusă legătură cu Jeffrey Epstein
Autor: Alexandra Curtache

melania trump copii putin Melania Trump respinge „minciunile” privind o presupusă legătură cu Jeffrey Epstein / Foto: Agerpres

Într-un discurs de trei minute, Melania Trump a respins categoric orice asociere cu Jeffrey Epstein, calificând informațiile care o leagă de acesta drept „minciuni răuvoitoare” și „tentative de defăimare”.

Prima Doamnă a Statelor Unite a intervenit public pentru a clarifica acuzațiile care circulă de ani de zile în spațiul online și în presă.

Declarațiile vin în contextul reapariției unor documente și imagini asociate scandalului Epstein, inclusiv un e-mail vechi de peste două decenii.

Negare categorică a oricărei relații

Melania Trump a declarat fără echivoc că nu a avut „niciodată o relație” cu Jeffrey Epstein sau cu Ghislaine Maxwell.

Ea a subliniat că simpla participare la aceleași evenimente sociale nu poate fi interpretată ca o legătură apropiată: suprapunerea cercurilor sociale în locuri precum New York sau Palm Beach fiind, în opinia sa, „obișnuită”.

Reacție la imaginile și documentele apărute

Prima Doamnă a criticat dur răspândirea „numeroaselor imagini false” care o asociază cu Epstein, susținând că acestea circulă pe rețelele sociale de ani de zile.

Referitor la un e-mail din 2002, semnat „Cu drag, Melania” și adresat lui Maxwell, aceasta a precizat că nu reprezintă „nimic mai mult decât o simplă notă de curtoazie”, fără implicații suplimentare.

„Nu am fost niciodată victimă și nici martor”

În discursul său, Melania Trump a insistat că nu a fost niciodată victimă a lui Epstein și nici martor în vreun dosar legat de acesta.

„Numele meu nu a apărut niciodată în documente judiciare, depoziții sau declarații ale victimelor”, a afirmat ea, respingând orice sugestie de implicare.

De asemenea, a negat că ar fi călătorit cu avionul lui Epstein sau că ar fi vizitat insula acestuia.

Acuzații de campanie de defăimare

Prima Doamnă a acuzat „persoane și entități motivate politic” că încearcă să-i distrugă reputația pentru beneficii financiare sau politice.

Ea a susținut că, împreună cu echipa sa juridică, a obținut deja retractări și scuze publice din partea unor organizații media și persoane publice.

Apel către Congres

În finalul discursului, Melania Trump a cerut autorităților americane să continue investigarea cazului Epstein și să ofere victimelor o platformă publică pentru a-și spune poveștile.

Ea a solicitat organizarea unor audieri în Congres dedicate supraviețuitoarelor, subliniind că doar prin transparență „vom avea adevărul”.

Nu este clar ce a determinat exact această intervenție publică. Atât Melania Trump, cât și Donald Trump au negat în repetate rânduri orice implicare în activități ilegale legate de Jeffrey Epstein.

Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Trump analizează retragerea trupelor din Europa pe fondul tensiunilor cu NATO
Publicat acum 21 minute
Melania Trump respinge „minciunile” privind o presupusă legătură cu Jeffrey Epstein
Publicat acum 49 minute
Rutte explică momentul "daddy" ca o eroare de traducere în cazul lui Trump
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Sondaj Sociopol: AUR, partidul de pe primul loc dacă duminică ar fi alegeri. Pe locul doi, la egalitate, două partide
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Marea Britanie acuză Rusia de o „operațiune secretă” în apele sale. Londra avertizează asupra unor „consecințe grave”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 37 minute
Horoscop 9 aprilie 2026. Marte intră în Berbec, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 14 ore si 31 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 41: Iran cere despăgubiri la ONU pentru sancțiuni
Publicat acum 14 ore si 26 minute
Discuții de peste două ore între SUA și NATO. Mark Rutte: "Trump este dezamăgit de mulți". Ce plan ar avea
Publicat acum 13 ore si 30 minute
Joia Mare– tradiții și superstiții. Gestul pe care îl faci zilnic, dar astăzi este interzis. Aduce ghinion și neînțelegeri în familie
Publicat acum 13 ore si 48 minute
Paște ortodox 2026: De ce ouăle roșii se vopsesc în Joia Mare. Ce pățești dacă le faci vineri
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close