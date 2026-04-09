Melania Trump respinge „minciunile” privind o presupusă legătură cu Jeffrey Epstein

Prima Doamnă a Statelor Unite a intervenit public pentru a clarifica acuzațiile care circulă de ani de zile în spațiul online și în presă.

Declarațiile vin în contextul reapariției unor documente și imagini asociate scandalului Epstein, inclusiv un e-mail vechi de peste două decenii.

Negare categorică a oricărei relații

Melania Trump a declarat fără echivoc că nu a avut „niciodată o relație” cu Jeffrey Epstein sau cu Ghislaine Maxwell.

Ea a subliniat că simpla participare la aceleași evenimente sociale nu poate fi interpretată ca o legătură apropiată: suprapunerea cercurilor sociale în locuri precum New York sau Palm Beach fiind, în opinia sa, „obișnuită”.

Reacție la imaginile și documentele apărute

Prima Doamnă a criticat dur răspândirea „numeroaselor imagini false” care o asociază cu Epstein, susținând că acestea circulă pe rețelele sociale de ani de zile.

Referitor la un e-mail din 2002, semnat „Cu drag, Melania” și adresat lui Maxwell, aceasta a precizat că nu reprezintă „nimic mai mult decât o simplă notă de curtoazie”, fără implicații suplimentare.

„Nu am fost niciodată victimă și nici martor”

În discursul său, Melania Trump a insistat că nu a fost niciodată victimă a lui Epstein și nici martor în vreun dosar legat de acesta.

„Numele meu nu a apărut niciodată în documente judiciare, depoziții sau declarații ale victimelor”, a afirmat ea, respingând orice sugestie de implicare.

De asemenea, a negat că ar fi călătorit cu avionul lui Epstein sau că ar fi vizitat insula acestuia.

Acuzații de campanie de defăimare

Prima Doamnă a acuzat „persoane și entități motivate politic” că încearcă să-i distrugă reputația pentru beneficii financiare sau politice.

Ea a susținut că, împreună cu echipa sa juridică, a obținut deja retractări și scuze publice din partea unor organizații media și persoane publice.

Apel către Congres

În finalul discursului, Melania Trump a cerut autorităților americane să continue investigarea cazului Epstein și să ofere victimelor o platformă publică pentru a-și spune poveștile.

Ea a solicitat organizarea unor audieri în Congres dedicate supraviețuitoarelor, subliniind că doar prin transparență „vom avea adevărul”.

Nu este clar ce a determinat exact această intervenție publică. Atât Melania Trump, cât și Donald Trump au negat în repetate rânduri orice implicare în activități ilegale legate de Jeffrey Epstein.