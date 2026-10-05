„Kimberly l-a dat jos pe Bolojan”. Victor Ponta: ”Noi vorbim, de duși cu capul, că americanii ne-au dat jos guvernul și rușii ne-au furat președintele”

Kimberly Guilfoyle

Victor Ponta susține că nu există un pericol real ca România să iasă din UE sau NATO și consideră discuțiile despre o eventuală apropiere de Rusia ca fiind o „poveste de propagandă”. El critică însă faptul că România ajunge să discute despre scenarii potrivit cărora rușii ar fi influențat alegerile prezidențiale, iar americanii ar fi contribuit la demiterea guvernului Bolojan, inclusiv prin presupusa implicare a ambasadoarei SUA, Kimberly.

Fostul premier Victor Ponta a criticat teoriile care se discută în interiorul țării, neluându-se în seamă adevăratele probleme ale României.

”O limbă de lemn care nu mai are sens la oameni”

”Este o limbă de lemn de care m-am săturat și nu mai are sens la oameni. Dar cine vrea să ne scoată din UE și NATO? Eu nu cred nici în minciuna asta că vrea Simion să ne ducă în Rusia. Nu vrea nimeni să ne scoată din Uniunea Europeană sau din NATO, dar putem singuri să devenim cea mai săracă și prost administrată țară din UE. Deocamdată avem cele mai mari prețuri la energie, cea mai mare inflație, cel mai mare deficit.

Este o poveste de propagandă, dom'le să păstrăm direcția, nu mai e pro-europeană, e pro-occidentală etc. Dar spun următorul lucru! Noi suntem țara, în care noi am afirmat, nu a zis nimeni, că rușii ne-au furat alegerile prezidențiale și că americanii ne-au dat jos guvernul, că doamna ambasador Kimberly l-a dat jos pe Bolojan. Noi suntem nebuni și vorbim despre asta. Nu își închipuie nimeni că ieșim din Uniunea Europeană și din NATO. Noi vorbim, de duși cu capul, că americanii ne-au dat jos guvernul și rușii ne-au furat președintele”, a zis Victor Ponta.

Adevărata problemă a României, dincolo de propagandă

Victor Ponta spune că adevărata problemă a României este economică, în contextul prețurilor ridicate la energie și ale inflației. El avertizează că, dacă statul crește taxele și scade deficitul în timp ce economia se contractă, datoria publică poate continua să crească, mai ales din cauza costurilor mari de împrumut. Victor Ponta a spus și cum se poate stimula economia.

”Însă problema României este una economică și spun următorul lucru. M-am uitat pe calcule și l-am rugat pe ChatGPT, poate am îmbătrânit eu și l-am rugat să mă ajute el. Dacă tot reducem deficitul și mărim taxe și impozite, economia se restrânge, ce se va întâmpla cu datoria? Iar ChatGPT mi-a zis că este în creștere, pentru că trebuie să vă îndatorați la 8-9% și veți fi și mai datori. Și care este soluția? Să aveți creștere economică, să meargă firmele bine, să le puneți taxe mai mici și să încasați mai mult”, a mai declarat Victor Ponta, luni seară, la B1 TV.

Amintim că ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, a comentat informațiile apărute în Wall Street Journal, potrivit cărora Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, ar fi lăsat să se înțeleagă că demiterea Guvernului Ilie Bolojan s-ar fi făcut cu o influenţă din partea Americii. Totodată, a apărut și prima reacție a Guvernului Greciei.

Ce a relatat Wall Street Journal despre Kimberly Guilfoyle



"În martie, la o cină organizată la Atena la care au participat oficiali greci şi americani, Kimberly Guilfoyle a intrat într-o dispută cu ministrul Energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în faţa celorlalţi invitaţi. Referindu-se la prăbuşirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle le-a spus celor prezenţi: "Putem face asta oricărei ţări dorim. Putem face asta şi aici", potrivit unei persoane care a participat la cină şi altor persoane cărora li s-a povestit despre acest incident. Discuţia s-a înfierbântat, Papastavrou replicând că SUA nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor. Avocatul lui Guilfoyle a contestat descrierea acestui schimb de replici", a scris Wall Street Journal.

Dispute la București după informația publicată de WSJ



Articolul Wall Street Journal a provocat dispute la București. Luni, 28 septembrie, ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a precizat că vizita ambasadoarei SUA în Grecia la București s-a desfășurat în cadrul unui eveniment privat pentru mediul de afaceri și în afara unui mandat oficial de reprezentare ori negociere cu autoritățile române.