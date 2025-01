Românii care circulă cu bicicleta sau trotineta se pot confrunta cu penalizări de până la 1.300 de lei. Sancțiuni introduse prin Ordonanță de Urgență

Începând cu data de 9 iulie 2025, cei care folosesc biciclete sau trotinete electrice și refuză să fie testați pentru consum de alcool sau droguri vor risca amenzi ce pot ajunge până la suma de 1.320 de lei. Această reglementare face parte dintr-un pachet de schimbări aduse Codului Rutier, având scopul de a spori siguranța pe drumurile publice și de a încuraja un comportament mai responsabil în trafic.

Conform noilor dispoziții stabilite prin Ordonanța de Urgență 84/2024, persoanele care circulă cu bicicleta sau trotineta electrică vor fi obligate să coopereze cu poliția în cadrul verificărilor, inclusiv în ceea ce privește testele pentru consum de alcool sau droguri. Refuzul de a respecta aceste verificări va atrage o amendă încadrată în clasa a III-a de sancțiuni contravenționale.

Noile reglementări conferă poliției locale autoritatea de a impune amenzi pentru abaterile săvârșite de bicicliști și trotinești

Regulamentul Rutier prevedea anterior pedepse pentru conducerea vehiculelor sub influența alcoolului sau drogurilor, însă noile actualizări clarifică și penalizează explicit refuzul testării. Astfel, persoanele care folosesc biciclete sau trotinete electrice și refuză să fie testate riscă sancțiuni financiare cuprinse între 990 și 1.320 de lei, corespunzătoare a 6-8 puncte de amendă.

Suma corespunzătoare unui punct de amendă este fixată la 165 de lei, această valoare urmând a rămâne neschimbată până la finalul anului, conform reglementărilor actuale.

Conform informațiilor prezentate de Newsweek, schimbările aduse legislației au ca scop prevenirea comportamentelor imprudente pe drumuri și reducerea accidentelor provocate de consumul de alcool sau substanțe interzise.

Noile reglementări conferă poliției locale autoritatea de a impune amenzi pentru abaterile săvârșite de bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice. Astfel, pe lângă agenții de la rutieră, și polițiștii locali vor avea posibilitatea să sancționeze încălcarea normelor de circulație de către acești participanți la trafic.

Aceste modificări fac parte dintr-o strategie extinsă de creștere a siguranței pe drumuri, care vizează nu doar șoferii de autoturisme, ci și ceilalți utilizatori ai drumului. Bicicliștii și cei care folosesc trotinete electrice sunt din ce în ce mai vizibili pe străzi, iar acest trend impune stabilirea unor reglementări precise pentru a evita accidentele și pericolele în trafic, conform România TV.

Semnal de alarmă: Numărul accidentelor cu trotinete electrice în România va creşte

Totodată, marea problemă a accidentelor cu bicicleta sau trotineta nu ține doar de participați aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Într-o ediţie specială a emisiunii DC Conducem, intitulată "Lecţie de educaţie rutieră pentru copii", Titi Aur a vorbit despre faptul că un copil are dreptul legal să meargă pe trotinetă electrică de la vârsta de 14 ani, când încă nu are permis de conducere, dar nici educaţie rutieră. În plus, acesta avertizează că numărul accidentelor cu aceste vehicule motorizate va fi în creştere în următorii ani.

"La 14 ani, copilul are dreptul legal să meargă pe trotinetă electrică. Şi nici măcar nu trebuie să o deţină, pentru că o închiriază. Dacă părintele nu îi dă cardul, găseşte un prieten care îl ajută. Pe unde circulă cu ea? Pe carosabil. Nu doar că are voie, e chiar obligat să circule pe acolo.

Şi atunci, nefăcându-i educaţia rutieră temeinică deja, riscul e foarte mare. Dacă un copil din vârful muntelui, într-un cătun, nu are riscul acesta, cam în toate oraşele găsim trotinete electrice. Şi tentaţia e mare. Pentru că la 14-15 ani copiii au tendinţa asta de competiţie, să vadă care ajunge mai repede, care merge mai cu viteză. Vezi toată știrea aici!

