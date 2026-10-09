Trapperul IAN regretă că a urinat pe scenă la Arenele Romane: "Știu că-s idiot, dar nu m-am gândit"

Sursa foto: captură video Instagram "nusuntian"

Trapperul IAN și-a cerut public scuze pentru că a urinat pe scenă la Arenele Romane.

Anghel Bogdan Georgian, cunoscut sub numele de "IAN", trapperul plasat sub control judiciar după ce a urinat pe scenă la un concert susținut la Arenele Romane din București, și-a cerut public scuze pentru gestul său, într-story postat pe contul său de Instagram.

IAN: Am acționat din impuls

"Vreau să fie clară o singură chestie nu am avut-o niciodată nicio intenție negativă față de oamenii de acolo, față de fanii mei, față de munca altcuiva. Nu a fost niciodată în capul meu gândul ăsta, hai să mă p*ș pe munca cuiva, o secundă nu a fost treaba de așa ceva. Doamne ferește! Pur și simplu am acționat din impuls, nu m-am gândit că sunt minori acolo, nu mi-a venit în cap, publicul nostru nu prea mai e alcătuit din minori. Am numărat toate acordurile parentale au fost în jur de 300 de minori, și pur și simplu nu mi-a venit în cap. Știu că-s idiot, dar nu m-am gândit", a declarat IAN.

Artistul și-a prezentat public scuzele

Artistul a recunoscut că gestul a fost unul total nepotrivit mai ales că la concert erau prezenți și copii. El și-a cerut scuze față de aceștia, dar și față de colegii săi, inclusiv Edi, cunoscut drept Azteca.

"E normal că îmi pare rău de toată situația pe care am creat-o și față de copiii minori care erau acolo, față de mame, față de echipa care a strâns după mine față de colegii, artiștii care mai erau acolo, față de Edi (Azteca n.r.) care nu vreau să sufere din cauza acțiunilor mele și cariera lui să aibă de suferit din cauză că am fost eu un idiot. Și încă odată pe cale publică, îmi cer scuze față de oamenii ăștia, față de echipă mi-am cerut scuze și personal. Sunt bărbat, îmi asum, și pe cale legală sufăr consecințele și pe cale publică. Am dat-o de gard, asta e, nu m-am gândit, data viitoare o să mă gândesc. Și vă asigur că nu o să se mai întâmple niciodată chestia asta. Mi-am învățat lecția!", a mai spus acesta.

De ce a reacționat atât de târziu

Reacția sa vine la mai puțin de o săptămână de la incident. IAN spune că nu a reacționat public imediat deoarece avocații săi l-au sfătuit să aștepte până la finalizarea demersurilor legale.

"Nu am ieșit până acum pe Internet, pentru că așa m-au sfătuit avocații. Mi-au spus nu ieși până nu te mai liniștești și tu un pic pe cale legală, până nu termini un pic demersurile legale, cu controlul, cu tot. Și eu chiar vreau să ies ca să îmi cer scuze față de mamele alea și de copiii ăia", a mai declarat IAN.

Precizăm că după gestul său scandalos, trapperul IAN a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile și este acum cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri. După acest incident, organizatorii și partenerii concertului au anunțat că se retrag din organizarea următoarelor concerte ale turneului Ian & Azteca. Gestul artistului a atras un val de critici din partea fanilor, iar imaginile cu el urinând pe scenă la Arenele Romane au ajuns virale în mediul online.