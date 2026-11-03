Mădălin Ionescu, mărturisire de suflet despre Cristina Șișcanu. Ce a făcut vedeta pentru fiul său, Filip: "Am primit un diamant"

Mădălin Ionescu și-a surprins urmăritorii cu o declarație de dragoste impresionantă pentru soția sa, Cristina Șișcanu.

Prezentatorul TV a lăsat deoparte discreția și a vorbit deschis despre femeia care i-a schimbat viața, despre calitățile care l-au cucerit și despre recunoștința pe care i-o poartă. Dincolo de cuvintele romantice, povestea celor doi ascunde și ani de încercări, sacrificii și responsabilități, mai ales în ceea ce privește îngrijirea lui Filip, fiul prezentatorului dintr-o căsnicie anterioară.

Mădălin Ionescu, cuvinte emoționante pentru Cristina Șișcanu. „Am primit un diamant”

Cu ocazia aniversării soției sale, Mădălin Ionescu a publicat pe Facebook un mesaj în care și-a deschis sufletul și a vorbit despre locul special pe care Cristina Șișcanu îl ocupă în viața sa.

"Femeia vieții mele ! Ea este și așa va rămâne pentru totdeauna .

Uneori mă întreb dacă am meritat-o. Sincer . Nu e o afirmație pentru public. Nu o să-l uit niciodată pe Slavic , o rudă de a ei din Moldova. Un tip hâtru, plin de viață, descurcăreț și acid la nevoie . “Ne-ai luat tezaurul Basarabiei ! Ai grijă de el ! “.

Fata aceasta cu suflet de icoană , cu diplome și rezultate școlare excepționale , care a intrat la 2 Facultăți și a terminat dreptul cu medie mare , ambițioasă ca un taifun și generoasă dincolo de limite, muncitoare și plină de dăruire, mi-a atins si marcat fiecare celulă a sufletului meu îndelung încercat , îndelung răscolit de căutări și zbateri infinite, îndelung împins și biciuit de Sursa Supremă spre transformări majore, spre revelații și anticipări care uneori mă surprind, chiar și când caut doar câteva clipe de relaxare. Și asta nu voi uita niciodată.

Știu că am primit un diamant pe care nu-l pot șlefui, pentru că are suficientă strălucire. La mulți ani, iubita mea ! Îți mulțumesc pentru tot !", a scris Mădălin Ionescu.

Cristina Șișcanu, mai mult decât soție pentru Mădălin Ionescu. Legătura specială cu Filip, fiul prezentatorului

Dincolo de declarațiile de iubire și de momentele frumoase pe care le împărtășesc cu publicul, Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au trecut împreună și prin încercări dificile.

Un capitol important din viața lor este legat de Filip, fiul prezentatorului TV dintr-o căsnicie anterioară, care se confruntă încă din copilărie cu probleme de sănătate.

Filip a fost diagnosticat cu hemipareză, o afecțiune care îi afectează capacitățile motorii și care, în cazul său, este asociată și cu dificultăți de limbaj, senzoriale și cognitive. Potrivit informațiilor relatate de familie, problemele au apărut în primele luni de viață, după ce băiatul a trecut printr-un episod de varicelă, la vârsta de două luni.

De-a lungul anilor, Mădălin Ionescu a căutat răspunsuri și soluții medicale atât în România, cât și în Germania.

În tot acest timp, Cristina Șișcanu i-a fost alături lui Filip, pe care îl crește de când acesta avea doar cinci ani și jumătate. Relația dintre cei doi s-a construit în ani de grijă, răbdare și implicare, iar astăzi vedeta vorbește cu emoție despre tânărul care a crescut sub ochii ei.

Cristina Șișcanu, mărturisire tulburătoare despre fiul lui Mădălin Ionescu: „Simt că am lângă mine un om al meu”

Într-un mesaj emoționant, Cristina Șișcanu a povestit cum s-a schimbat relația sa cu Filip odată cu trecerea anilor. Dacă în copilărie ea era cea care îl ținea de mână și îi oferea sprijin, acum simte că tânărul a devenit, la rândul său, un sprijin sufletesc pentru ea.

„E un sentiment greu de explicat când copilul pe care ani întregi l-ai ținut tu de mână ajunge, într-o zi, omul lângă care simți că te poți sprijini și tu. Pe Filip îl cresc de când avea 5 ani și jumătate. Au fost mulți ani de grijă, responsabilitate, răbdare, efort și multe greutăți despre care poate nici n-am vorbit vreodată”, a mărturisit Cristina Șișcanu.

Vedeta a recunoscut că provocările nu au dispărut și că Filip are în continuare nevoie de sprijinul familiei. Cu toate acestea, atunci când privește în urmă, simte că toate eforturile au avut un rost.

„Și, deși Filip are în continuare nevoie de noi și drumul nostru nu este nici pe departe lipsit de provocări, astăzi, când mă uit la el, am un sentiment foarte puternic: suntem învingători. Pentru tot ce am depășit până aici. Pentru toate momentele în care am mers înainte chiar și atunci când a fost greu”, a continuat aceasta.

Poate cea mai emoționantă parte a mărturisirii sale este cea în care Cristina vorbește despre gesturile simple prin care Filip îi arată afecțiunea.

„Filip a crescut. E bărbat. Iar când mă ia în brațe sau îmi pune mâna pe umăr, nu mai simt doar copilul pe care trebuie să-l protejez. Simt și eu protecție. Simt că am lângă mine un om al meu, un umăr pe care mă pot sprijini”, a mai spus vedeta.

Cristina Șișcanu și-a încheiat mesajul cu o declarație care spune multe despre legătura lor și despre anii petrecuți împreună.

„Poate că una dintre cele mai frumoase răsplăți după atâția ani este să descoperi că brațele pe care le-ai ținut și le-ai sprijinit tu atât de mult au crescut și acum te pot ține și pe tine. Și da, mai avem drum de parcurs. Dar când mă uit la noi doi, știu un lucru: am fost, suntem și vom rămâne învingători”, a declarat Cristina Șișcanu.